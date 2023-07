El carnaval, la política y los buenos deseos

Julio 02, 2023, 08:02 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Julio 02, 2023, 08:02 a.m.

En todo su esplendor el carnaval de Veracruz, exitosamente coordinado por el famoso Pollo Pérez Fraga, todo un personaje que se ha especializado en la organización de la fiesta más importante de los veracruzanos.

A pesar del calor humano y las altas temperaturas veraniegas hay un gran ambiente festivo y la gente propios y extraños se disponen a entrarle a la alegría que se comparte con los visitantes de todo el estado, del país y del mundo.

Mucha vigilancia, reglas claras cero mensajes políticos y la seguridad al máximo en todos los desfiles de carros alegóricos.

Y la derrama económica importante a los prestadores de servicios en Veracruz y Boca del Río con la capacidad hotelera a tope. Andale.

Pero los tiempos políticos, no se detienen y de todos lados andan en la búsqueda del humo blanco desde el inquilino de palacio nacional que se niega a manifestar alguna intención de retornar al presidencialismo a ultranza del pasado.

Y también, desde la desangelada oposición de los del frente amplio y de Movimiento Ciudadano, que creen que hay terreno fértil para dar la batalla electoral a Morena en estos lares.

Por cierto, en el morenismo como en todos los partidos políticos, caminan el estado y hacen la lista de buenos deseos de llegar a la boleta electoral por la gubernatura veracruzana.

Siempre en un ambiente plural se nombran en este espacio a los que quieren y pueden hacer su lucha y esperar que la suerte les acompañe.

Las encuestas y sondeos de opinión arrojan nombres y números al azar.

En Morena: Eric Cisneros, Rocío Nahle, Sergio Gutiérrez, Zenyazen Escobar y Manuel Huerta, nada más.

En el Frente Amplio del PRI, PAN y PRD, Héctor Yunes Landa, Julen Rementeria, José Yunes Zorrilla y otros más que por estrategia no se muestran pero salen a relucir nombres de hombres y mujeres reconocidos.

En Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y el abogado Ignacio Morales Lechuga, aunque también se ventila fuerte al economista José Manuel del Río Virgen.

En el Partido Verde, se muestra preparado y listo Javier Herrera Borunda, de los de la nueva generación, al igual que en el PAN a Miguel Angel Yunes Márquez.

Por lo pronto, no hay nada escrito a un futuro Incierto, indescifrable y que la opción local es la que se espera, ya que, no hay aún un rumbo definido del futuro gobernador o gobernadora para Veracruz, pero lo cierto es que conociendo a la gente de localista, están claros que no quieren experimentar seis años.

Recordando, que el hombre del tsunami, ya saben quién, no estará en la boleta electoral y por lo mismo la competencia es más abierta, reñida y complicada. De pronóstico reservado. Andale.

