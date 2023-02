EBRARD: ¿TRAS EL INE?

Columna: Raymundo Jiménez

Hace casi año y medio, el 8 de noviembre 2021, Santiago Nieto Castillo decidió dimitir a la temida Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la #UIF. Mi lealtad es con el Presidente @lopezobrador_. Mi amor para @C_Humphrey_J.", publicó en Twitter el extitular del órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda.

La dimisión se dio tras su fastuosa boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, en Guatemala, ese fin de semana. El escándalo lo detonó Paola Félix, secretaria de Turismo de Claudia Sheinbaum, quien había sido detenida con dólares no declarados en un jet privado que resultó ser una aeronave rentada por el presidente del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien también era el dueño del dinero confiscado.

La funcionaria del Gobierno de la CDMX renunció ese mismo sábado.

En su conferencia matutina del lunes siguiente, López Obrador criticó que el entonces titular de la UIF haya sobrepasado la austeridad y responsabilidad como servidor público al convivir con empresarios y otros políticos. "Hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de (Benito) Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía", enfatizó el Ejecutivo federal.

"Creo que no es correcto porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales. Fui invitado, pero yo no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo", dijo el mandatario.

Nieto ya no se reincorporó a la administración federal, aunque se rumoró que el Presidente le habría ofrecido otra posición en su gabinete.

El extitular de la UIF reapareció a principios de septiembre del año pasado como encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en sustitución de Alejandro Habib Nicolás, el exfiscal del exgobernador priista Omar Fayad Meneses, quien había presentado su renuncia días antes de que Julio Menchaca Salazar, de Morena, asumiera la gubernatura.

Hace un mes, el domingo 22 de enero, Santiago Nieto sorprendió al aparecer como coordinador en Querétaro, su estado natal, del movimiento en apoyo del canciller Marcelo Ebrard, fuerte aspirante a la sucesión presidencial de 2024.

"Cada día más mexicanas y mexicanos estamos convencidos de que Marcelo Ebrard es la persona que debe encabezar los comités nacionales de defensa de la Cuarta Transformación", afirmó Nieto Castillo, rodeado de militantes de Morena pero también de expriistas y expanistas ahora cercanos al partido guinda como miembros de la "sociedad civil".

Con el telón de fondo "Continuidad con cambio. Con Marcelo Sí", Santiago Nieto afirmó: "Somos convencidos de que el gobierno del presidente López Obrador debe de continuar, pero debe de existir un cambio hacia transformaciones tecnológicas relevantes".

Por eso es que ahora ha llamado la atención que su esposa Carla Humphrey se haya registrado para la presidencia del INE.





