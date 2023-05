Despidos en sector Salud

Mayo 30, 2023, 07:09 a.m.

En la secretaría de Salud de Veracruz están cortando cabezas, hace apenas unos días "renunciaron" al director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Jesús Daniel Uribe Flores y pusieron en el cargo al doctor Hugo Enrique Reyes Devesa, pues ya habían muchas anomalías y no estaban dejando bien parado al gobierno estatal.

Este lunes el secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales, confirmó que el director del Hospital General de Perote, Rafael Vargas Reus, fue separado del cargo tras la investigación que se realizó por la denuncia sobre su orden de reutilizar jeringas y otros materiales en pacientes.

Ahora será el área jurídica de la Secretaría de Salud de Veracruz la que determine si se presenta la denuncia penal contra el funcionario.

En la investigación se comprobó que no se reutilizaron jeringas y que por lo tanto no se generó daño a paciente alguno, pero de que dio la orden, la dio.

La que se merece un aplauso es la enfermera Soledad Pimentel que denunció esta irregularidad y que había sido despedida por hacerlo, ya fue reintegrada a su centro de trabajo.

Y hablando de despidos o renuncias aún no queda claro el por qué dejaron sus cargos los directores de Obras Públicas tanto de Veracruz como de Boca del Río, por cierto, los dos yunistas, y es que es una coincidencia que ambos funcionarios pusieran tierra de por medio. ¿Usted qué opina?

Carnaval sin pies ni cabeza

A un mes de que inicie el Carnaval de Veracruz 2023, no todo es miel sobre hojuelas, porque con tanto recorte a todo, está quedando como un Frankenstein, y los que siguen enojados son los comerciantes porque no tendrán la misma venta en un solo paseo diario y además vespertino, que cuando eran dos y si no vendían mucho en el matutino, aún les quedaba la esperanza de reponerse en el vespertino.

Por ejemplo, los vendedores de refrescos y bebidas preparadas tenían más posibilidades cuando eran dos desfiles, y ahora no se arriesgan a invertir mucho por el temor de que se les quede el producto.

Alguna alternativa tendrá que ofrecerles el ayuntamiento de Veracruz para que no se desborden los ánimos con el choro de que es un carnaval "familiar". ¿Acaso las familias no se echan sus traguitos de vez en cuando, sin que sea borrachera?

No les vaya a reventar el buscapiés en las manos, mejor que busquen un acuerdo para que no se arme la zacapela frente a los turistas.

Y que pongan a chambear a los de Comercio y de Gobernación por una vez en su vida, que buena falta les hace para quitarse lo enmohecidos.

Tierra caliente

El hampa en el norte de Veracruz se muestra desafiante a las acciones del gobierno de Cuitláhuac García, quien este lunes informó que ya suman 40 las detenciones por los hechos delictivos de alto impacto en los municipios de Coatzintla, Papantla, Tihuatlán y Poza Rica.

Pero como dicen por ahí, ´la suerte de la fea la bonita la desea´, pues pese a estos resultados, tan solo la semana arrancó con unas bolsas con restos humanos desmembrados en Coatzintla y una persona encontrada ejecutada en Papantla, ambos firmados con una cartulina de un grupo delictivo, el cual ha evadido el blindaje implementado por la SSP.

