Derecho y deber de la participación ambiental

Enero 20, 2024, 07:09 a.m.

Por: Enrique Haro Belchez Fecha: Enero 20, 2024, 07:09 a.m.

Los valores ambientales son los actos, acciones y comportamientos positivos del hombre con su medio ambiente, valorando y haciendo uso consciente de todos sus recursos naturales. Uno de estos valores es la participación ambiental; son las formas específicas en que las personas, las organizaciones sociales y los movimientos representativos pueden participar e incidir en los procesos de gestión pública vinculados al medio ambiente.

Cuidar el Medio Ambiente no es tarea solo de las autoridades; todos, a través de nuestras acciones diarias, podemos mejorar nuestra calidad de vida.

La participación permite: fortalecer los derechos y deberes de la comunidad; incorporar a la comunidad en la toma de decisiones; hacer uso de la información que nos entrega la ciudadanía; compartir las responsabilidades entre todos los actores; mejorar iniciativas que nazcan de parte de las instituciones públicas; promover el intercambio de información; entregar trasparencia a las decisiones que se toman; construir confianzas y mejor implementación de políticas.

Asimismo, la cantidad de valores humanos que puedan existir en la sociedad se pueden aplicar y poner en práctica con ese entorno que el ser humano está terminando de destruir como lo es el planeta tierra.

Entonces pues, cada uno de estos valores debe existir en la vida de cada persona para asegurar su propia existencia y poder combatir con la problemática ambiental que amenaza la calidad de las generaciones futuras.

Sin duda alguna, no podemos amar el medio ambiente sino aprendemos a conocerlo primero. De ahí la importancia de que todos fomentemos la educación en valores ambientales. Así como conocer los conceptos básicos relacionados con el ambiente, los recursos, la ecología, la tierra, la naturaleza, el desarrollo, la salud, entre otros temas de interés ambiental. Y al mismo tiempo relacionarse con la naturaleza, consumir responsablemente, reutilizar materiales, respetar los animales, las flores, ríos, playas, parques, y ecosistemas naturales, no tirar la basura y contaminar el entorno, Ahorrar agua y electricidad, no usar bolsas plásticas, participar en actividades que promuevan el cuidado del ambiente y sobre todo valorar y conservar los recursos aire, agua, suelo, flora y fauna.

Con todo lo anterior, se puede resumir que los valores ambientales o ecológicos y en particular la participación ambiental es un derecho y un deber muy importante porque forma el comportamiento del hombre y hace que este tenga una relación armónica de paz, amor y respeto por un desarrollo en beneficio de ambos. En ese sentido, se debe inculcar en todos estos mismos valores para que ser capaces de realizar acciones y hábitos de conservación ambiental.

En consecuencia, son los gobiernos y sociedades en general los que deben transformar esas actitudes, conductas y comportamientos humanos, así como adquirir nuevos conocimientos para una mejor sociedad en calidad de vida. Es decir, formar esos valores ambientales que sean los principios y pilares sustentables de las presentes y futuras generaciones.

Educar en Valores Ambientales es Responsabilidad de Todos.

#CambiaUnaAcciónCambiaTodo

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas