Rinden Tributo a Queen: niños del Colegio Inglés de Veracruz

El Tributo a Queen que rindieron niños y jóvenes en ceremonia de graduación de niñas y niños de primaria del Colegio Inglés de Veracruz, localizado en Boca del Río, fue un duro golpe de emoción para los abuelos y padres de familia a los que se les dio la emotiva sorpresa.

Fue el escenario del histórico Teatro Francisco Javier Clavijero del Puerto de Veracruz, en dónde el miércoles 17 de julio se realizó la ceremonia de graduación del nivel de primaria.

Los niños y jóvenes tocando los instrumentos y los coros con sonido real, presentaron un performans, nunca antes imaginado con la realidad de una música que disfrutaron hace décadas los abuelos y algunos padres, que hoy en día los niños y jóvenes retoman con gran emoción.

Un ambiente pletórico y la apoteosis del momento de la actuación de los niños y jóvenes de la generación de cristal, que devolvieron a aquél tiempo de los padres de familia de la generación de hierro a una emoción demasiado fuerte para ser real.

Y es, que siguen disfrutando los abuelos de la generación de hierro de las canciones de Queen como Rapsodia Bohemia que hicieran un clásico universal Freddy Mercury, Brian May, John Deacon en el bajo y el baterista Roger Taylor y los niños y jóvenes de la era del ciberespacio revivieron a los ídolos de antaño que tanto se han cantado y recordado en el mundo que no pasan de moda con un notorio profesionalismo.

Rapsodia Bohemia (Bhoemian Rhapsody) y Somos los campeones (We Are The Champions) fueron interpretados en dicha ceremonia con un alto sentido musical por parte de niños y jóvenes.

https://youtu.be/c9zor5trmDg?feature=shared

En otro asunto, habitantes de diversas comunidades de San Andrés Tuxtla, agradecen a la alcaldesa doctora Remedios, las obras con un alto sentido social, realizadas en la construcción y nivelación de caminos de amplio beneficio para las actividades productivas del sector agropecuario.

También, se apoya al impulso de la natación en niños y jóvenes de la región con el mantenimiento a las instalaciones deportivas.

En Boca del Río, el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal, establece que los muestreos de Cofepris en playas son imprecisos.

Dijo, que el análisis realizado por el órgano federal fue a destiempo, pues lo debieron de hacer antes de la temporada de lluvias.

Ante el informe de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el que expone que algunas playas del país y de la ciudad de Boca del Río no son aptas para su uso, el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal comentó que dichos resultados no son precisos, pues el monitoreo se realizó en plena temporada de lluvias.

“Lo que informó la Cofepris en torno al estado de las playas del estado de Veracruz y en particular las de nuestra ciudad, considero que no es preciso, ya que no es lo mismo analizar las condiciones del agua en plena temporada de lluvias, en las que recibimos mucha cantidad de agua que baja de la montaña y que trae basura de todo tipo, a hacerlas cuando no las hay (lluvias)”, puntualizó.

Los estudios que se realizaron deberán estar mejor planificados dependiendo de las condiciones del tiempo de cada estado, pero sobre todo, de cada ciudad y con ello evitar una posible afectación a la llegada del turismo que es tan importante para los prestadores de servicios en este periodo.

Recordó, que en fechas recientes, en específico el municipio de Boca del Río y nuestra región fue impactado por diferentes fenómenos meteorológicos, y como resultado de ello a través del Río Jamapa, éste ha arrojado a las playas de Boca del Río un sin fin de residuos de todo tipo, pues diariamente se recolectan más de 220 toneladas de palizada, lo que ha impedido que las aguas mantengan su color natural.

“Solo bastaba con ver el agua del litoral que abarca nuestro municipio, era de otro color y no del color del agua de mar, y eso ocurrió porque nos bajó muchísima agua de la montaña y toda esa agua desembocó en nuestras playas. Pues claro que si en ese momento van y hacen un monitoreo pues va a salir alterado”, explicó.

El presidente municipal de Boca del Río, dijo que si bien es importante el proceso técnico de verificación en zonas costeras, también es importante ser precisos en los momentos de análisis para obtener resultados más certeros y confiables.

Dice que se ha implementado un operativo de limpieza de playas mediante personal de la dirección de Limpia Pública para mantenerlas en óptimas condiciones para su uso y disfrute todo el año.

En otro asunto, luto en el sector hotelero veracruzano por el sensible fallecimiento del ingeniero Ezequiel Guzmán Arango, quién fuera propietario de las Villas Santa Ana Inn, y un destacado director de turismo municipal en Veracruz con el alcalde Virgilio Cruz Parra. Así las cosas.