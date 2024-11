El destacado escritor mexicano, Juan Villoro, como siempre en su intenso trabajo generoso de compartir su vasta experiencia de novelista y articulista, con un acervo como pocos que comparte con la gente en general, pero que se identifica en todos los escenarios en dónde el público lo sigue entre jóvenes y adultos que como él, hacen de la literatura parte de su vida.

Conocer y tratar de cerca al prolijo escritor Juan Villoro, de visita en Boca del Río, para sostener alguna actividad académica y de ofrecer sus conferencias en el Colegio Nacional y en diversos foros literarios, es parte de su vida misma.

Después de verlo y seguirlo en las diversas ferias del libro y que por sus múltiples compromisos ahora en esta ocasión no podrá asistir a la Feria del Libro de Guadalajara, es en la metáfora el sueño hecho realidad de verlo y conocer de su extraordinaria sencillez, que van de la mano con su experiencia de escritor, novelista y conferencista de experto de la vida y obra de toda la literatura universal, conocerle ha sido un auténtico privilegio.

Y cuando de inmediato accedió a la foto del recuerdo como un gran personaje que se ha admirado por sus cualidades humanas y destreza de escritor, por su gran estatura, hace recordar a otro grande de la literatura como lo fue Julio Cortázar.

Para no quedarnos con la duda ante quién es un gran aficionado al fútbol soccer, por eso su última novela "No Fue Penal", la pregunta obligada ¿cuál es el equipo de Juan Villoro, y responde directo, "el Necaxa de Carlos Albert y Francisco Majewski". Ándale gran coincidencia con el reportero que no pierde de cerrar esa parte de la vida de conocer a uno de los más importantes y grandes escritores en México, de la era moderna, del ciberespacio y que se mantiene joven y alegre con la vida, lo que habla bien del ser humano excepcional como pocos, centrado y sabio. Éxito a Juan Villoro.

Y en un sábado de mucho éxito del camino de reportero, también el encuentro fortuito en Boca del Río, y en una amena plática con el doctor Jorge Manzo Denes, quién es uno de los neurocientíficos más reconocidos en el país y en el mundo por sus estudios y aportaciones sobre el autismo.

Dice, de la importancia de orientar a los padres para la vida diaria con sus hijos, que son seres humanos que van a triunfar en la vida de forma exitosa, y que en sus primeros años de existencia detectar el padecimiento es algo que ayuda a que el niño y el joven siga adelante en la vida con las virtudes y potencial con toda normalidad y logre como todos cumplir sueños y anhelos de todo ser humano.

El doctor Jorge Manzo Denes, biólogo de profesión, alcanzó el doctorado en una de las universidades más importantes del mundo, es reconocido investigador de la Universidad Veracruzana, y se le reconoce también como un experto en educación superior, que en varias ocasiones ha sido un fuerte aspirante a rector de la UV, a lo que ha pretendido lograr por méritos propios y en un auténtico anhelo de servicio. Andale.

En otro asunto, la Red Veracruzana de Municipios por la Salud, realizó su última sesión anual en San Andrés Tuxtla.

La alcaldesa doctora María Elena Solana Calzada, inauguró la mesa de trabajo, donde se presentaron los resultados de las estrategias de salud que se siguieron durante el año 2024 con la presencia de representantes de los 14 municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria Número 10.

Y sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros del comandante Javier Sánchez Morales, quién se desempeñó como un policía ejemplar y de carrera en la Policía Municipal de Veracruz, en la Dirección de Seguridad Pública y en la Policía Judicial del Estado.

Destacó, por su profesionalismo y honestidad, por lo que será recordado como uno de los comandantes legendarios en tierras veracruzanas y que deja un gran legado para las distintas corporaciones en esta entidad. QEPD. Así las cosas.