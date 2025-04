Maribel Ramírez Topete ofrece reingeniería en CMAS Xalapa por cobros excesivos

La candidata a la presidencia municipal de Xalapa, Maribel Ramírez Topete, protestó junto a ciudadanos afuera de las oficinas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para denunciar cobros excesivos, mala gestión y falta de atención a fugas.

Durante su manifestación en la avenida Miguel Alemán, Ramírez Topete sostuvo que los xalapeños pagan por un servicio deficiente y, en ocasiones, inexistente.

"El aire se nos cobra y no es justo, tenemos que cambiarlo", señaló. "No es posible que sigamos callando y pagando un servicio que no se nos da", agregó.

COBROS DE 112 MIL PESOS

Como ejemplo, expuso el caso de Perla Luna, a quien, dijo, CMAS pretende cobrarle 112 mil pesos a pesar de que no tiene un medidor instalado en su domicilio. "Se le está cobrando 112 mil pesos por un servicio que no ha tenido y que ni siquiera tiene medidor", acusó.

Ramírez Topete afirmó que el problema de desabasto de agua se agrava debido a que "más del 40 por ciento que llega a Xalapa se pierde en fugas", de acuerdo con datos del INEGI. Ante ello, criticó que muchos ciudadanos deban contratar pipas para abastecerse.

"Los xalapeños tienen que contratar pipas para poder subsanar esta necesidad", apuntó. "Nos preocupamos todos los días, tenemos que salir corriendo porque viene la pipa y hay que pedir agua", añadió.

La candidata aseguró que si no se atiende esta situación, los usuarios seguirán pagando por un servicio que no reciben. "No está llegando el agua a los hogares y las pipas no son suficientes", sostuvo.

Responsabilizó a la administración anterior por la falta de atención a la problemática. "Desde la gestión de Hipólito (Rodríguez) seguimos sufriendo los xalapeños; él ha sido el causante de estar pateando el bote, de no estar atendiendo este tema", dijo.

Ramírez Topete anunció que, en caso de llegar a la alcaldía, propondrá una reingeniería en CMAS y la implementación del programa Cero Fugas. "Queremos impulsar una nueva cultura que ponga en el centro al agua porque Xalapa es una ciudad de manantiales", indicó.

Advirtió que más de 300 colonias se quedarían sin agua, pero aun así continuarían los cobros. "No podemos estar padeciendo la falta de agua en los hogares ni sufrir la sequía que ya se está caracterizando en nuestra ciudad", concluyó.