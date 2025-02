El dilema de la política y la lucha de los pobres

Al amigo boqueño Fallo Cruz Hernández: ánimo maestro

La actividad política en México y en el mundo debe cambiar, debe renovarse y actualizarse ante el avance de personajes "oscuros" que con el poder económico pretenden establecer el nuevo orden mundial.

Siempre en una lucha de los poderosos en contra de los débiles que son las grandes mayorías del planeta sumidos en la tristeza, la pobreza, la hambruna y la necesidad de servicios de salud, siempre a la baja y en decadencia.

Lo real, es que la gente pobre que no come carne, ni alimentos suntuosos a causa de las limitaciones se mantienen más sanos y sólo les afecta a veces el consumo de refrescos, bebidas embriagantes y los alimentos industrializados en donde predominan carbohidratos y el gluten de las harinas altamente procesadas.

Las familias humildes en cualquier parte del mundo disfrutan de las dietas con productos del huerto, muchas verduras y diversas variedades de frutas, maíz y frijol.

La dieta con el uso de la grasa animal afecta menos al organismo y a diferencia de los aceites que parecen de carro y en las altas temperaturas, sí las frituras se convierten en dañinos para la salud.

Las familias de las clases pobres y populares caminan para ir al trabajo, llevar a los niños a las escuelas y usan el servicio público de transporte como el mejor recurso de cruzar la ciudad en vehículos de tercera dimensión que transitan en una modalidad de un símil de viajar en el tiempo por la rapidez o a la propia velocidad del tren bala de Japón, sin problema.

En el WTC de Boca del Río, después de la jornada laboral o de las compras o un simple paseo, los pasajeros se forman ordenados y van felices en el transporte público sin riesgo de robo o abuso, porque la gente va en calma, sin prisa y sólo los sueños a cuestas para pagar la renta y los gastos en general, más los onerosos créditos de Coppel y Electra.

Los ricos se preocupan por cenar o comer en los mejores restaurantes, en pagar las tarjetas de crédito, la hipoteca y los kilos de letras del coche híbrido nuevo modelo de moda.

Los que viven para trabajar y pagar sus elevadas cuentas a diferencia de los que trabajan para vivir, sin temor a que les clonen las tarjetas y cuentas bancarias o que te roben el carro último modelo deportivo de doble turbo y de todo el esplendor de lujo.

Las familias proletarias son felices con un vocho del legado de Hitler o una "Mortalika" o cualquier vehículo todo terreno a prueba de robo, puede circular sin problema por las calles y avenidas símil de cráteres de la luna en las colonias como rio Medio, en donde los baches ya son parte el predominio como un escenario réplica a la franja de Gaza.

Igualmente, en Río Medio 4, la basura tiene un predominio la gente de Nino Baxin, pasa de vez en cuando o cada mes, y la gente estoica, callada y con otras necesidades no alza la voz y las montañas de basura adornan el panorama, el ambiente de las familias de los niños que no se inmutan ante la fetidez de la basura que simula a las calles más pobres de la Habana.

La lucha de la ultra derecha y la supuesta izquierda llena de los ricos multimillonarios en ambos lados con bandidos de todos los colores en el orbe, son los que se disputan el poder y se anticipan hasta como el Papa Francisco, que ya tiene todo listo para su propio Cónclave a modo.

Los predominios del mundo cristiano, de judíos y de todas las creencias luchan desde la antigüedad, cada quien por el Dios o energía que les creen, mientras en el fondo personajes como Trump van a misa sólo como trámite para cumplir con el protocolo de su inauguración presidencial y mantiene al mundo en jaque con el temor de cuál será su ocurrencia del día.

Por lo pronto Trump, ya sueña con conquistar el universo, cuando no se dan cuenta que el universo pertenece a los pobres, como lo dijo el maestro de maestros Jesús, y la gente no lo entiende de quién pidió por los pobres y oprimidos.

Que la vida es para disfrutar y no para pelear unos contra otros.

Que el reto del día es no ver el Súper Bowl, no tomar Coca Cola y, no ir a los supermercados transnacionales, y comprar en el mercadito y tienditas de la cuadra.

Saludos maestro y amigo Luis Feijóo Herrera, ejemplo de sabiduría de la geopolítica en la época actual.

También, amplio reconocimiento al abogado de las causa justas e imposibles, el licenciado Jorge Reyes Peralta, ya con cinco décadas en el ejercicio profesional del derecho y con una clara visión de presente y futuro en los nuevos tiempos de la vida jurídica nacional y allende las fronteras como un jurisconsulto experimentado e incansable. Éxito maestro. Ándale. Así las cosas.