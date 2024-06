Café Jarocho

Apuesta cultural

Avanza la rehabilitación del edificio que albergará el futuro Museo Benito Juárez. Este proyecto no solo enriquecerá el acervo cultural de la región, sino que también promete ser un catalizador para la revitalización del comercio local en las avenidas Madero y Zamora.

La recuperación de la casa no es solo una cuestión de conservación histórica, sino una estrategia integral para mejorar la calidad de vida urbana. Al atraer a turistas y residentes, se espera que el nuevo museo genere un aumento significativo en el flujo de personas, lo cual impulsará el comercio local, beneficiando a tiendas, restaurantes y otros negocios en la zona.

Además, la rehabilitación incluye mejoras en la infraestructura urbana, como la instalación de una mejor iluminación en las calles circundantes. Este esfuerzo no solo embellecerá el entorno, sino que también contribuirá a una mayor seguridad, creando un ambiente más acogedor y transitado tanto de día como de noche.

Gran decomiso

Tremendo golpe de autoridad el que se aventaron las fuerzas del orden público en Costa de Oro el pasado fin de semana con el decomiso del arsenal encontrado en un departamento de Boca del Río.

Incontables vidas salvaron con el aseguramiento de 14 mil cartuchos útiles y más de 200 armas de grueso calibre que hubiera usado la delincuencia.

Ahora no queda más que esperar que no haya represalias por el decomiso, pues no se logró la detención de ninguna persona que al menos pudiera dar pistas sobre a qué grupo pertenecía el arsenal para continuar fluidamente las labores de inteligencia.

Carnaval esperanzador

El Consejo Metropolitano de Turismo, espera buena derrama económica y alta ocupación hotelera en el Carnaval de Veracruz 2024.

A pesar de tener reservaciones para el día viernes y sábado, aún no dan como positivas las cifras, ya que para el domingo aún los visitantes no se animan debido al pronóstico del tiempo.

El presidente de la Cometur, Sergio Lois Heredia, señaló que, aunque la ocupación hotelera del domingo está avanzando lentamente, esto podría deberse a que muchas personas están esperando el reporte del clima antes de decidir si se quedarán a las fiestas carnestolendas.