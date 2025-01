Café jarocho: Urge Ley contra Violencia Vicaria en Veracruz

Urge Ley contra Violencia Vicaria en Veracruz

Mantener "congelada" la Ley Vicaria en el Congreso Local hace un daño impresionante a la sociedad, pues es increíble que durante tres años no se atienda la iniciativa.

Tal parece que no importa los numerosos casos de violencia vicaria que se están presentando, o tal vez aún no entienden del todo lo que quiere decir este tipo de violencia de género. Mientras, mujeres, madres, tendrán que pasar el dolor de no ver a sus hijos.

Ojalá y la iniciativa presentada este lunes en el Congreso Local de Veracruz abra los ojos de las y los que aún no se animan a tipificar dicha violencia como delito. ¿O queremos ser el único estado en donde se utilice a los hijos como herramienta para hacer sufrir a sus madres con tal de conseguir algún beneficio? Hasta ahora compartimos ese bochornoso lugar con el estado de Durango.

Cuidar las propiedades

En la ciudad de Veracruz, como en otras, abundan las casas desocupadas, que al paso del tiempo terminan desmanteladas, sin puertas ni ventanas y además sin protecciones de herrería.

Pero el mayor problema es cuando las invaden y las habitan, porque las convierten en centros o puntos donde esconden lo que se roban. Así que a sellar las propiedades vacías y en abandono porque pueden convertirse en un severo dolor de cabeza.

A tapar los baches

El arranque del Programa Permanente de Bacheo en Boca del Río marca un paso significativo en el mantenimiento de la infraestructura vial y la mejora de la imagen urbana de la ciudad.

Con una inversión histórica de más de 10 millones de pesos y un enfoque integral que incluye limpieza, pintura y pavimentación, el gobierno municipal demuestra su compromiso con el bienestar de sus habitantes y el desarrollo económico, particularmente en la zona turística.

Este tipo de iniciativas no solo responden a necesidades urgentes como el bacheo, sino que fomentan la corresponsabilidad ciudadana, invitando a los boqueños a cuidar y mantener los espacios comunes.

En un municipio que depende en gran medida del comercio y el turismo, cada esfuerzo cuenta para proyectar una ciudad ordenada y funcional.