UIF defiende a Brugada y deja a Nahle

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal, salió rápidamente en defensa de la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la alianza MORENA, PT y PVEM, Clara Brugada, quién fue señalada de tener cuentas a su nombre en paraísos fiscales.

Habían pasado menos de 24 horas de las acusaciones en contra de la candidata por parte del empresario Arturo Castagne y la UIF emitió un comunicado en el que informaba que las supuestas transacciones de cuentas bancarias atribuidas a Clara Brugada no corresponden al Seychelles Commercial Bank, sino a los bancos Caribbean Mercantile Bank N.V., Cayman National Bank LTD, BNP PARIBAS y Deltec Bank And Trust Limited, ubicados en Islas Caimán, Aruba, Francia y Bahamas, respectivamente, “por tanto, es falsa la información financiera relatada por el C. Arturo Castegné”.

El mismo empresario ha exhibido en diversas ocasiones documentos de supuestas propiedades millonarias que adjudica a Rocío Nahle y también supuestas cuentas en paraísos fiscales de la candidata, sobre la UIF no ha mencionado nada y en el gobierno federal se ha dicho que “sin comentarios”. Con lo de Brugada, queda claro que ya está dictada la línea en este tema.

Aplicar la democracia

Este domingo 2 de junio, la ciudadanía tiene una cita crucial con la democracia. Las elecciones se presentan no solo como un ejercicio de derechos, sino como una manifestación del compromiso cívico de los ciudadanos. Se espera una copiosa participación, reflejando un panorama de optimismo y responsabilidad entre los votantes.

Diversas organizaciones han hecho un llamado enfático al voto, subrayando la importancia de este acto como pilar fundamental de nuestra sociedad democrática. Las campañas de concientización han resonado fuertemente, incentivando a los ciudadanos a no dejar pasar esta oportunidad de influir en el rumbo político y social del país.

La ciudadanía ha respondido positivamente a estos llamados. Se percibe un ambiente de entusiasmo y determinación para acudir a las urnas. Este optimismo es un indicador alentador de que la población está consciente de la relevancia de su participación y de que cada voto cuenta en la construcción del futuro colectivo.

Es fundamental recordar que el voto es tanto un derecho como una responsabilidad. Es la herramienta más poderosa que tiene la ciudadanía para expresar sus preferencias y demandas, y para asegurar que sus voces sean escuchadas y representadas en las instancias de poder.

¿Elección a oscuras?

Ante los recurrentes cortes de luz, mismos que han llegado a permanecer más de una semana, diversos grupos de ciudadanos han amenazado con boicotear la próxima jornada electoral en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.

El problema de la falta de luz ha llevado a los extremos a los ciudadanos afectados, quienes ya no les bastaría con cerrar por completo avenidas con tal ser escuchados.

El próximo domingo 2 de junio puede que no sea una jornada electoral violenta en cuestión política, pero si en cuestión social si los problemas de energía eléctrica continúan durante el fin de semana.