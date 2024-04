Tiburones Rojos ahogados; no regresarán en el 2024

Abril 01, 2024, 07:15 a.m.

Desde la llamada Liga BBVA y ahora conocida Liga MX del Fútbol Mexicano, ahogaron a los Tiburones Rojos del Veracruz.

Todo lo que digan con discursos banqueteros y embusteros en el régimen estatal de Cuitláhuac García son patadas de ahogado.

Desde que el Gobierno estatal decidió no apoyar al propietario Fidel Kuri Grajales, el régimen mal asesorado, desinformado y desinteresado en aportar fútbol del máximo circuito para toda la población veracruzana - en lo deportivo y para el desarrollo económico - la FMF (Federación Mexicana de Fútbol) y sabiendo de la mala relación entre los directivos, pero unidos por la desafiliación escuala, que les daría otras ganancias directas e indirectas comerciales, y se sumaron a la práctica para arponear al equipo Tiburón, pero ahora les está restando votos y aumentará el mal humor social contra el régimen y candidatos de Morena.

La vida de los Tiburones Rojos del Veracruz se extinguió más allá de la vía legal tras la pérdida de la franquicia y del arponeo de dueños de clubes, federativos, televisoras y el gobierno del estado con Cuitláhuac García Jiménez de carnada.

Y es que la desafiliación porteña, así como derribamiento para una supuesta rehabilitación del estadio en el Fraccionamiento Virginia de Boca del Río, que trajera un equipo profesional al Coloso Jarocho es y ha sido una falsedad, pues ahora no hay ni inmueble habilitado, ni equipo.

Fuentes consultadas me dicen que la posible ampliacion del número de equipos en la Liga MX y posible cambio de sede, NO incluye a Veracruz, incluso ni en el nivel de Expansión, y si acaso sería en la Liga Premier, y es un piso profesional que con el potencial veracruzano no supera a algunas ligas regionales donde hay mayor calidad futbolística.

O sea, el gobierno de Cuitláhuac García engañó con el regreso del fútbol profesional al Estadio Luis "Pirata" Fuente.

De sobremesa

El mar del golfo de México que puede atraer a Tiburones Rojos a la región del cuatro veces heroico puerto de Veracruz, será en un devenir no lejano (2025), pero sí muy distante del régimen estatal que aún gobierna.

Un café lechero light

"Actualmente el gobierno del estado busca una franquicia o equipo que acepte mudarse o cambiar de sede, pero de la división de ascenso a la Liga de Expansión, piso y nivel muy, pero muy lejano a la Liga MX en el máximo circuito del balompié mexicano.

¡ES CUANTO!

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.

