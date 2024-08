Organismos autónomos; a revisión, no desaparición

Casi desde el inicio del sexenio federal, se habló de la extinción de los organismos autónomos constitucionales.

Y tengo la impresión que más bien abría un reacomodo de las funciones que cumplen todos estos entes públicos, y acepto que esta visión nace de la muy personal condición de emoción y pasión de haberme formado en instituciones públicas en sus tres niveles y en un autónomo.

Y es que, extinguir a Organismos Autónomos, sería el final de un combate musculoso y certero en contra de la corrupción y hasta se expondría a una disminución de la Transparencia y Rendición de Cuentas claras, esfuerzo que ha costado años, tiempo, dinero y esfuerzo a todos en el País.

Incluso, es importante no dejar de tener presente que todos los organismos autónomos - casi todos - no son un producto que los gobiernos hayan querido edificar, más bien nacieron ante el empujamiento social en lo político y en especial de la izquierda, y sorprendería que sea en este tiempo cuando se pretenda acabar con ellos, de ahí que pienso que más bien habrá un reacomodo de funciones y de las fichas en el tablero, más no un exterminio.

De ese modo es que a Claudia Sheinbaum, Presidenta próxima de México, habrá de entrarle,- es lo que pienso ,- con su selecto equipo a la revisión y acuerdo en el sentido que las atribuciones de los Organismos Autónomos sean realizadas por Secretarías de Estado y algunos otros entes - incluso autónomos - bajo el argumento de reducir el gasto público, lo que en vísperas del venidero Presupuesto Federal para el Ejercicio Fiscal 2025 les acomodaría, y sin desaparecer en definitiva a las facultades, atribuciones y tareas propias de la autonomía, pues todo eso implica acciones de gobierno para la credibilidad ciudadana y la gobernabilidad.

No perdamos de vista que desde hace mucho tiempo - se sabe - que se ha venido trabajando por los equipos de la transición del gobierno de la república, para una "Reforma Administrativa", y quienes serán parte del gabinete legal y ampliado, seguramente ya tienen avances que ayuden a la rendición de cuentas.

Creo que es importante no dejar de observar en el radar y como una premisa básica,- en la que habremos de coincidir,- es que los organismos autónomos son entes públicos que funcionan de contrapesos del poder de todo el gobierno – sean de la filiación que sea – "y resultan garantes de los derechos humanos" como lo es el acceso a la información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), por citar un ejemplo, o el IVAI en el caso de Veracruz.

Una inmensa cantidad de servidores públicos se abstienen de no incurrir en posibles actos de corrupción en los contratos o trámites a su alcance, por la amenaza de que puedan accesar periodistas y los medios de comunicación, y la población abierta en esta época del internet y redes, para obtener esa información a través de los canales como el INAI e IVAI.

Esta acción que causa inhibición y detención de la mala conducta de algunos servidores públicos – que no merecen se denominen así – es gracias al nacimiento, la operación, las atribuciones y las facultades de los organismos autónomos.

La visión y acción debilitadora del presupuesto a organismos autónomos es creciente en lo federal y estatal – y en el caso Veracruz – o no lo han querido o podido entrarle a reparar ese renglón desde el congreso local o quizá están entre no saber y no querer inter-conectarse con la razón original que dió origen a los organismos autónomos pues desconocen que nacieron para la transparencia y rendición de cuentas. Y además, producto del empujamiento ciudadano.

DE SOBREMESA

Es bastante riesgoso carecer de entes públicos autónomos frente al universo creciente de temas por controversias ante las faltas normativas y administrativas – y lagunas legales – que dejarían de regular acciones del sector gobierno en sus tres niveles frente a la sociedad vulnerable.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

El sector privado formal y la población organizada, puede sumarse para aportar ideas y líneas de evaluación como una comunidad consumidora de la actuación del sector gobierno y sus recursos humanos. "Recién me decía un empresario, ya no nos convocan a los comités para los concursos y asignaciones de obras y servicios".

UN CAFÉ CON PILONCILLO

Todos los entes autónomos deberían revisarse y mejorar, y por supuesto actualizar, pero no al grado de la extinción. El ahorro no está ni radica en recortar y desaparecer, sino en la búsqueda de perfeccionar controles y termómetros de medición para atajar, abatir y desaparecer la corrupción.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Los organismos autónomos y toda su estructura profesional y burocrática no deben medirse por cambios de orden político que rigen a los gobiernos. Hay muchas áreas en instituciones en los tres niveles, en donde su recurso humano ha llegado a perder eficacia para hacer sus funciones, y en los autónomos, es difícil suceda esa posibilidad.

UN CAFÉ CON PIQUETE

Julio Berdegué Sacristán, quien será titular de la Secretaría de Agricultura con la Presidenta Sheinbaum, estará en nuestro estado,- parte de los recorridos que viene haciendo,- y a ver qué noticias brinda a todos en el solar veracruzano que necesita políticas públicas integrales en asuntos de la tierra, la industria, el agua y el medio ambiente, entre otros, pues "el gobierno de territorio y menos escritorio, ya empezó".

UN CAFÉ PA LLEVAR

En días por venir se seguirán oyendo y escribiendo nombres como los de Leopoldo Melchi y Oscar Fosado, para incorporarse al gobierno de Rocío Nahle, en el armado de lo que será su equipo definitivo de trabajo, y que ya está en movimiento y acción.

