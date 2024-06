Ni todos los que están son; ni son todos los que están

"Los equipos de campaña" no siempre resultan ser "el cuadro para la transición", y a veces de esos dos tampoco es garantía sean "las fichas del tablero -al menos- en el arranque del nuevo gobierno", y peor aún, hay veces en las que ni al inicio, intermedio o al final aparecen los elementos de campaña, de donde más de uno quedan huérfanos y sin la paternidad del triunfo político.

Los escenarios de la campaña, la transición y el gobierno, por entrar, suman temas y lógicas diferentes, y que en la mayoría de las ocasiones constituyen y construyen a todo "un pelotón chiflado", que suele llevarles a moverse y hasta promoverse fuera de toda lógica y orden.

El traspaso de poder a una nueva administración -incluso siendo de la misma filiación partidista- casi siempre se organiza en el periodo de la transición, para ser gobierno, y ahí es donde aparece "El Pelotón Chiflado", que incluso en sitios de reunión y cafeterías sobre servilletas construyen un gabinete, en el que se incluyen al grado de filtrarlo y promoverse.

Bueno, sin querer perder tiempo con detalles innecesarios, hay quienes desde las campañas se esmeran por filtrar gabinetes y repartir puestos, o sea, que cada cabeza es un mundo diría Don Pedro Ferriz Santa Cruz o cada loco con su tema bien dice Joan Manuel Serrat.

Lo cierto es que, de todas las etapas pueden rescatarse a mujeres y hombres que resultan ser de los mejores cuadros para asumir funciones de lo que será la administración pública venidera y formar parte del gabinete legal y ampliado.

Y en medio de todo ello, nunca está ajeno un fenómeno que es una especie de guerra de quien se adjudica poseer condiciones de los mejores perfiles – incluso a veces por encima a los ya probados y exitosos – situación que lleva a la aparición de lo que llamo "El Pelotón Chiflado" y ese hace todo por llamar la atención, propinando golpes y promover el descrédito de otras personas - y las que además reúnen mejores talentos, pero sobre todo, tienen capacidades probadas.

Dicho esto de otra forma, como en el boxeo, "hay tiro" entre los cercanos al gobernante saliente y quién entrará al relevo.

Y como bien dice el Albañil; "en concreto", en ese sentido se hará lo que dicen los preceptos que enmarca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - en sus artículos 89, 90 y demás normas - donde se establece que la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal en los términos de su Ley Orgánica, conforme a la cual se distribuyen los negocios del orden administrativo y se definen las bases generales para la creación de las entidades paraestatales, así como la forma de intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Y en Veracruz habrá de resultar casi igualmente.

DE SOBREMESA

En las filtraciones y comentarios en torno al venidero gabinete de la Dra. Claudia Sheinbaum, por el momento llama la atención no visualizar a los veracruzanos distinguidos en el quehacer de las instituciones, y que sin que me gane la identidad y afectos del ius sanguini (derecho de sangre), sería un agravio a todo Veracruz no estemos ahí y bien representados en el gobierno de la República.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

En Veracruz primero se instalará la nueva legislatura, o sea, el Poder Legislativo, previo al Poder Ejecutivo.

Así que hablando de gabinetes como estructura de gobierno entrante, ahí empezarán en todo caso los movimientos.

Primero, las autoridades y todos los demás mandos del Palacio Legislativo y de igual modo, los titulares de los organismos autónomos constitucionales, y a quienes entrevista, aprueba y vota el pleno del Congreso del Estado.

Así pues, esa movilidad en los dos sentidos - Legislatura y Órganos Autónomos - deberán ir preparando sus respectivas actas de entrega-recepción, muy independiente a los periodos que marca la norma en términos de permanencia en el puesto.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Aprovecho transmitir en breves líneas un cariñoso abrazo al universo de comunicadoras y comunicadores en ocasión del Día de la Libertad de Expresión este Siete de Junio.

Les reconozco su esfuerzo así como, todas sus capacidades y talentos que les caracteriza desde los diferentes géneros de la información que cubren en medio de una etapa compleja para el periodismo en su conjunto, pero que pienso y creo, resulta un período aleccionador y fortalecedor para todos los hacedores de las noticias que orientan y explican los hechos relevantes a una población cada vez más exigente y enterada.

Felicidades, Enhorabuena y Dios bendiga a todos ustedes.

¡ ES CUANTO !

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.