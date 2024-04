Los cambios adelantados en el Gobierno de Veracruz

Abril 10, 2024, 07:06 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Abril 10, 2024, 07:06 a.m.

El poder en México dura seis años, y a veces menos tiempo.

En recientes periodos sexenales en lo federal y en Veracruz, de manera focalizada, se han ido acortando los tiempos laborales de servidores públicos de todos los niveles.

Y como bien lo decía Don Jesús Reyes Heroles: "pero si está trabajando bien, para qué lo quitas y si está trabajando mal para qué lo promueves".

Casi siempre, en la recta final de un régimen hay quienes para bien o para mal tratan de seguir caminando entre la promoción con la ilusión y otros suspirando y respirando.

En ese orden, no todos los que renuncian o les apartan de un puesto,- en la etapa de cierres,- resulta ser para promoverlos y ocupar otras responsabilidades, ni políticas con fuero y menos para seguir gozando de los privilegios.

Pocos se han percatado que no sólo están siendo "renunciados" y "removidos" un buen número de servidores públicos con el nivel de jefes de oficina, y de direcciones generales y área de las diversas dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo e incluso, de Poderes Legislativo y Judicial, así como, de organismos autónomos, y las dos razones de peso son la definición de trabajar como servidores públicos en tiempos libres para el candidato Pepe Yunes y no para Morena. Y las observaciones -unas reales y otras no tanto- pero que van dirigidas a justificar el castigo a la desobediencia política.

Esta historia apenas empieza a escribirse.

DE SOBREMESA

Con la serie de renuncias que empezaron hace unos meses y semanas a cargos en el gabinete legal y ampliado de Cuitláhuac García, inició su último año de Gobierno, y esto a la espera de que existan más renuncias, sin dejar de "suponer" que Morena y sus aliados estén negociando que les cedan esos espacios y, desde esos espacios, operar en la campaña de Doña Rocío.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

La operación cepillo o barredora en oficinas del sector gobierno federal y estatal con sede en diversas ciudades de Veracruz, trae filo.

¡ ES CUANTO !

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.

