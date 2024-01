Enfrentados son débiles y los necesitamos robustos

Enero 17, 2024, 07:03 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Enero 17, 2024, 07:03 a.m.

La (CEDH) Comisión Estatal de Derechos Humanos ha venido de menos a más lanzando dardos contra la FGE (Fiscalía General del Estado).

Esta circunstancia es de llamar la atención pues, no favorece a nadie este lenguaje previo a las comparecencias. Es bastante delicado, se está vulnerando la gobernabilidad y eso enrarece el ambiente y hasta puede nublar innecesariamente el entorno, pues si las rivalidades se dan entre contendientes políticos se entiende y justifica, pero ¿entre los organismos autónomos?

El objetivo y la fortaleza de los organismos autónomos tienen en la participación ciudadana el mayor robustecimiento de su existencia constitucional, pues justo es en la participación social en donde descansa su espina dorsal en términos de mayor credibilidad.

Los organismos autónomos no son espacios para el privilegio de sus titulares o su estructura humana, y menos intentar ser o parecer un reducto que actúe como partido político, hablando y denostando a otro ente que es similar - más o menos poderoso, pero con identidad igual - y lo digo y expreso al observar los dimes y diretes que a unas horas de que haya comparecencias ante el Congreso del Estado de casi la totalidad de organismos autónomos en Veracruz, en los medios de comunicación no es donde se ventilan las diferencias de enfoque institucional, y hasta parece en lugar de servidores públicos serios y responsables, que actúan como en la vecindad.

Ver y saber, leer y enterarse en portales de noticias, redes y los medios impresos de aparentes "pleitos" de un organismo con el otro, resulta lamentable, pues más que intentar mostrar alguna irregularidad uno del otro, hasta parece que buscan justificar su incapacidad institucional a través de la intriga y lejos de su mejor actuación.

Todo eso la población lo ve y observa, y lo peor es que inhibe creer desde la sociedad que han sido designados (as) para ser y parecer garantes de derechos de la comunidad en su conjunto.

Querer trascender pisando uno al otro, demuestra incapacidad de saber y poder sentarse con los elementos y las herramientas que lleven a dialogar para juntos encontrar acuerdos que sumen al mejor resultado legal, humano, fértil y con armonía, pero no con dimes y diretes que solo puede llevar a elevar la irritación y el mal humor social en contra de los organismos autónomos y sus estructuras humanas.

La autonomía de los entes en su nacimiento constitucional ha sido por el empujamiento social y en especial de las corrientes de izquierda - todas, y destacan las más serias desde los 90´s - y que las justifica el contrapeso al sector gobierno y poderes, pero no así entre ellos, pues todos los autónomos se interrelacionan, pero no mediante el pleito y las injurias.

DE SOBREMESA

Todos los pleitos de vecindad se atajan y resuelven, y el garante en este caso es el responsable de la gobernabilidad, pues no son hechos intrascendentes o que se ignoren, son problemas reales y no artificiales, y que no ayudan en la agenda política.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

En Xalapa se agrava la cantidad de agua disponible para la población. Y la poca cantidad de agua existente, es todo lo que hay; no vamos a tener más. ¿Y por qué se han dotado miles de tomas al municipio de Emiliano Zapata por autoridades de CMAS de recientes administraciones y que solo restan al suministro del vital líquido a cientos y miles de xalapeños?

¡ES CUANTO!

JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV-JLEG) Reg. Fed. del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI ENRÍQUEZ AMBELL, Torre Ánimas, Xalapa, Ver.

