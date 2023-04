AMLO y los perversos del pasado

Abril 09, 2023, 07:00 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Abril 09, 2023, 07:00 a.m.

“En el macaneo por los 400”, AMLO va duro y tupido, pero como diría la canción “no se me hizo fácil”.

Y en la realidad ha sido complicado desprenderse de las ataduras marineras, y de encontrar las claves de la piedra filosofal.

AMLO, lo ha ido logrando poco a poco, a los que dejaron el tiradero después de la venta de “garage”, los que se fueron.

Desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, como dice Paquita, “las ratas de dos patas”.

Y no importa que el director de la CFE, el poblano-tabasqueño Manuel Bartlett, no pueda viajar a Estados Unidos por la “invitación” que le hiciera John Kerry.

Y con aquello de las reumas y hasta de los temblores del Parkinson, Manuel Bartlett, mejor que se quede a seguir descifrando el entramado que dejaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con el asunto de las energías “limpias”, comprometidas a empresas extranjeras hasta por 25 años.

Y desenredar ese nudo Gordiano, no ha sido fácil pero los de Iberdrola aflojaron el cuerpo “todito” y hasta quedaron contentos.

Soltaron la cuerda y ya no pudieron seguir jalando, por lo que optaron por la venta de sus activos que ya no podrán disponer de las ganancias de las famosas plantas de producción de luz en tierras que conquistaron sus ancestros hace 500 años.

Con eso se fueron los de la madre patria a “chillar a otra parte”.

Acá en estos lares los mexicas y huastecos adoradores del dios falo, se quedaron pasmados tronando dientes y chupando faros por la carambola de tres bandas que los dejó llorando por dentro.

Y como diría el filósofo del Brasil en sus canciones “la vida es así”.

Y ya encarrerados, donde pasa la naturaleza con alegría y sin tristeza, por donde andará el Tren Maya.

Que dará la vuelta al mundo con un verdadero viaje en un circuito de ensueño al estilo del autor de Cien Años de Soledad, en su Macondo y en recuerdo de aquel viaje que hiciera con su señora madre en barco, pero acá será en el famoso Tren.

AMLO, vence resistencias, energías negativas, malas vibras y malos augurios, pero todo eso se traduce en fortaleza y transformación, y la clásica de los italianos de felicidades con el corazón amigo. Ándale.

Pero por cierto, alguno de los muchos detractores mediáticos del político tabasqueño, dicen que las elecciones las hace el pueblo, pero en eso hay que precisar que a los ciudadanos que capacitan y cuidan la operación transparente de las miles de casillas en el país, que les paguen bien en proporción a lo que cobran los consejeros nacionales del INE, y no solo 200 pesos y una torta. Esto no lo saben los que escriben de oídas y por eso no lo dicen.

Lo cierto es, que el famoso presidente AMLO, pasará a la historia como el reivindicador de toda la riqueza nacional que se había vendido, usufructuado y hasta hipotecado a empresas extranjeras, y el rescate no ha sido fácil, pero la recuperación energética va. Aunque a muchos les arde hasta allá…en el corazón.

Los negocios del petróleo, petroquímica, la explotación, exploración y distribución de petrolíferos, minas, litio y hasta el huachicol, se han abatido y son pocos los que reconocen el mérito de este avance en contra de los gobiernos pasados que se fueron.

Y como diría el cronista de Tepito, el famoso Armando Ramírez, a tres años de su sentida partida: “que tanto es tantito”.

Y también recordando al pintor oaxaqueño (juchiteco) Francisco Toledo, como se diría en zapoteco: eres joven y no tienes juicio... allá también donde duele, o como diría el famoso de la crónica futbolera, donde las arañas hacen su nido. Ándale.

Y ya entre cronistas deportivos después de Fernando Marcos, Ángel Fernández, Fernando Luengas, “El Mago” Septién, Jorge Alarcón, Lalo Andrade, Toño de Valdés, Fernando Schwartz, Enrique Bermúdez, el que sigue la tradición de los grandes es José Ramón Fernández “Joserra”.

Y en el análisis semiótico, David Faitelson en el pasado mundial del fracaso de la selección nacional, con manotazos groseros defendió a morir al Tata Martino y a los federativos.

Por eso, al tal Faitelson, ya le dieron su premio en las estrellas, al igual que al enemigo acérrimo de Joserra.

Sí, ese otro famélico de fama a la mala “El innombrable y examigo” André Marín, del jefe de jefes José Ramón Fernández.

Joserra, a quién se le perdona aquella desafortunada frase de “matagigantes” en estos lares, el número uno y el más buscado por el público en la barra televisiva de deportes en México, quién optó por la dignidad y la credibilidad, en eso de ser el mejor en la materia.

Igualmente el reconocimiento a su aventajado discípulo Christian Martinoli. “Tómala”.

Alcanzar la autenticidad, y vencer a Mammon, el dios de la avaricia, no es cualquier cosa en la vida de quienes, trascienden y no se dejan seducir por el dinero y la codicia, entre otros males de este tiempo y de siempre. Así las cosas.









