PT: el ´ensayo Veracruz´

En las elecciones municipales de junio próximo, el Partido del Trabajo (PT) decidió de última hora ir solo, con abanderados propios, luego de que sus aliados, Morena y PVEM, se negaron a darle más de las 22 candidaturas que le cedían.

Pero lo sucedido en Veracruz es reflejo de los desacuerdos que el PT trae también en la esfera política nacional con la 4T.

Y es que ya, desde el viernes 31 de enero, dos días antes de que venciera el plazo legal para registrar el convenio de coalición ante el OPLE junto con los líderes de Morena y el PVEM –evento al que no llegó el dirigente petista Vicente Aguilar–, en la Ciudad de México el coordinador del grupo parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, había reclamado que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se comporta con ellos "con mucha necedad y soberbia", por lo que estaban reconsiderando la viabilidad de seguir con su alianza electoral, lo que los llevaría a perder la mayoría calificada en San Lázaro.

En la reunión plenaria de su formación política, el diputado Sandoval señaló que las diferencias con el partido guinda tienen su origen en los términos en los que está redactada la reforma electoral. Esta situación, advirtió, tendría como uno de sus primeros efectos que la definición de candidaturas conjuntas en el estado de Veracruz esté en riesgo.

"Lo que está sucediendo en estos momentos en Veracruz, puede ser que terminemos yendo solos como partido, porque en este momento hay necedad y hay mucha soberbia por parte de nuestro aliado mayor, que es Morena", manifestó Sandoval.

"Ese sería ya el primer aviso de que hay incapacidad de la fuerza mayoritaria de la coalición para conciliar y tratarnos como debe ser en términos de dignidad de proyecto, y que está viendo el árbol y no está viendo el bosque", dijo.

Incluso señaló que este escenario "sería también el preludio para lo que vendría en el 2027. Recordarán que ganamos el 2018, llegamos a las dos terceras partes (en la Cámara de Diputados) y en el 2021 fallamos, ya no logramos las dos terceras partes, y el empuje de la transformación se detuvo tres años en reformas constitucionales. Eso puede volver a pasar en esta ocasión si se equivoca nuestro aliado mayor".

En San Lázaro, añadió, "para lograr la unidad, se requiere que las iniciativas que empujemos no nos confronten a nosotros y no tengo duda de que si se empuja la reforma electoral como se plantea, como la hemos escuchado, va a hacer que no caminemos juntos".

Fuentes de la bancada petista confirmaron al diario La Jornada que existe inconformidad porque Morena "no tiene un trato adecuado por el tema de las comisiones y hasta de las plazas de asesores para los diputados", además de que ha anulado las reuniones de la Junta de Coordinación Política.

Con nuevos aliados en Veracruz –entre ellos los Yunes expulsados del PAN y rechazados por los liderazgos estatales de Morena y el PVEM–, el PT buscará este año incrementar su votación en la entidad que posee el cuarto padrón electoral del país; de lograrlo, ganaría mayor peso político para negociar más posiciones en los comicios federales y locales intermedios de 2027, y posteriormente en la sucesión presidencial de 2030.