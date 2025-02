El futuro del ferrocarril en México: ¿hacia dónde vamos?

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado una huella en la historia reciente de México en lo que respecta a la inversión en infraestructura ferroviaria.

Dos proyectos, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, han sido promovidos como pilares del desarrollo regional y económico del país. Sin embargo, estos megaproyectos no han estado exentos de polémica.

Estos proyectos han polarizado la opinión pública.

En este contexto, resulta relevante analizar no solo los proyectos en sí, sino también las discusiones que giran en torno a ellos.

Un ejemplo de ello es el evento FerroInnova, organizado por la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC) en colaboración con Track Speq, que se llevará a cabo hoy en Coatzacoalcos.

Este encuentro, que reúne a expertos en soluciones ferroviarias, representa una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la infraestructura ferroviaria en México y su papel en el desarrollo industrial y económico del país, sobre todo en el sur de Veracruz.

FERROINNOVA: LA DISCUSIÓN PARA FORJAR IDEAS

En este escenario, eventos como FerroInnova adquieren una relevancia particular.

Este encuentro en el Hotel Terranova de Coatzacoalcos —un desayuno de negocios— contará con la participación de empresas líderes en el sector ferroviario, como Shuttlewagon y Track Speq. La reunión ofrece una plataforma para discutir cómo la innovación y la tecnología pueden mejorar la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad de la infraestructura ferroviaria en México.

Uno de los aspectos más interesantes del evento es la participación de James Nagel, representante de Shuttlewagon en México, quien hablará sobre cómo los equipos especializados pueden mejorar la productividad y la seguridad en la operación ferroviaria.

Este tema es crucial, ya que uno de los grandes desafíos del sector ferroviario en México es precisamente la modernización de su infraestructura y equipos. Aunque el país cuenta con una red ferroviaria extensa, gran parte de ella está obsoleta y no aprovecha las tecnologías más avanzadas.

Por su parte, Track Speq, con su amplia experiencia en diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura ferroviaria, ofrecerá una charla sobre inversiones eficientes en este sector.

Este es un punto clave, ya que la viabilidad financiera de proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno y los privados para realizar inversiones inteligentes y sostenibles.

El programa del desayuno incluye, al final, un espacio de networking, donde habrá intercambio de ideas y preguntas entre los asistentes.

LA INFRAESTRUCTURA NECESITA UN ENFOQUE INTEGRAL

Más allá de los debates sobre el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, lo que está en juego es el futuro del ferrocarril en México.

Durante décadas, este medio de transporte fue relegado en favor del transporte carretero, lo que ha tenido consecuencias negativas tanto para la economía como para el medio ambiente.

Revitalizar la red ferroviaria no solo podría reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las empresas mexicanas, sino también contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario un enfoque integral que combine inversión en infraestructura, adopción de tecnologías avanzadas y políticas públicas que fomenten el uso del ferrocarril.

Eventos como FerroInnova son un paso en la dirección correcta, ya que fomentan el diálogo entre los distintos actores del sector y promueven la innovación. No obstante, también es necesario que el gobierno federal escuche las críticas y preocupaciones de la sociedad civil, las comunidades afectadas y los expertos en materia ambiental y financiera.

EL TREN YA ESTÁ EN MARCHA

Proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico tienen el potencial de transformar regiones enteras y posicionar a México como un actor clave en la logística global. Sin embargo, también es cierto que estos proyectos no están exentos de riesgos y desafíos.

El éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar los costos, minimizar los impactos ambientales y garantizar que los beneficios lleguen a las comunidades más necesitadas.

En este sentido, FerroInnova es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos construir una infraestructura ferroviaria más eficiente, sostenible y equitativa.

El tren ya está en marcha, pero aún queda por ver si llegará a su destino o si descarrilará en el intento.

Lo que está claro es que el futuro del ferrocarril en México será, sin duda, un tema central en el debate político y social de los próximos años. Y en ese debate, todos tenemos un asiento reservado.

AL OÍDO

Al igual que el PAN, el PRI parece estar en crisis para encontrar candidatos a la alcaldía de los 212 municipios en Veracruz.

Ayer se anunció que el tricolor jarocho ha decidido abrir sus puertas a ciudadanos sin militancia para contender por alcaldías, sindicaturas y regidurías en 2025. La medida, anunciada por su Comité Directivo Estatal, busca presuntamente atraer liderazgos sociales ajenos a la estructura partidista tradicional.

A primera vista, esta apertura podría interpretarse como un gesto de democratización y pluralidad. Sin embargo, también podría responder a la crisis de representación que enfrenta el tricolor, una estrategia pragmática para revitalizar su base electoral ante la pérdida de militantes y el ascenso de nuevas fuerzas políticas.

El reto del partido no es solo atraer perfiles ciudadanos, sino demostrar que su convocatoria es genuina y no una estrategia coyuntural para mantenerse vigente en la contienda municipal. La verdadera inclusión no solo se anuncia, se practica.

Contáctanos:

joluperezcruz@hotmail.com