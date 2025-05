Ser maestro es compartir, aprender mutuamente y formar con vocación: Juan Ortiz Escamilla

Cuando hay vocación, cuando se encuentra la razón de ser, no pesa, se aprende, se entiende y se disfruta, que ser maestro es un ir y venir de conocimientos mutuos, que se comparten, entre profesores y alumnos, expresó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, Juan Ortiz Escamilla, catedrático universitario.

Su trayectoria como maestro inició hace 45 años. Sí, toda una vida. Y de esas cuatro décadas y media, ha pasado 38 años formando alumnos y alumnas en la Universidad Veracruzana.

La cátedra inició como historiador, recuerda. Se convirtió así, con el paso de los años, en catedrático, con maestría y doctorado.

“Primero que maestro me formé como historiador en la Universidad Michoacana, que era una de mis vocaciones: la historia, sobre todo como investigador”.

Desde que egresó de la universidad, Juan Ortiz incursionó en el trabajo de campo, en la investigación, encontrando en la docencia, en la cátedra, vocación al lado de su amor por la historia.

Así, llegó frente a los grupos de alumnos, al trabajo como docente e investigador, en donde se enamoró del compartir, del conocimiento que va de ida y vuelta, entre maestro y alumnos. Es así, una cátedra mutua, en la que todos aprenden entre el conocimiento y las vivencias.

“Mi experiencia ha sido muy bonita, muy importante, yo he dado clases muchos años en la Facultad de Historia, también en el doctorado en Historia y Estudios Regionales, y en la maestría en Ciencias Sociales. Realmente nunca he dejado de dar clases”.

“ES ALGO MUY BONITO, UNO -COMO MAESTRO- APRENDE MUCHÍSIMO”

-¿Qué es lo que más le gusta de estar frente a grupo? De ese compartir con sus alumnos y con sus alumnas-

“Digamos que es una relación de ida y vuelta, me explico: yo aprendo mucho de ellos. A partir de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus reflexiones, y también yo trabajo con ellos en ese sentido”.

Incluso, en el camino de la formación y especialización en la vocación, el maestro Juan, quien es actualmente secretario académico de la Universidad Veracruzana, ha dirigido 38 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Por ahora imparte una clase en doctorado, “pero no dejo de vincularme con la academia, con la docencia. Es algo muy bonito porque uno aprender muchísimo”.

“Donde más contento me siento de trabajar es con los jóvenes. Los jóvenes inquietos llegan a la universidad pero todavía no saben qué tema investigar. Trabajar con ellos, me llena de gusto, sobre todo he tenido la fortuna de tener alumnos muy destacados que ahora ya son doctores, que son investigadores, que son docentes en distintas partes de la República. Verlos crecer, de alguna manera me llena de orgullo”.

-¿Ese ver crecer a la gente y el poder compartir el conocimiento de ida y vuelta, como comentaba, es lo que lo motiva, lo que lo ha motivado todos estos años a ser profesor?-

“Sí, porque he podido transmitirles ese gusto por la docencia, por la investigación, por encontrar respuestas. Eso me ha encantado, me gusta muchísimo y creo que es correspondido, todavía conservo muy buena relación con mis alumnos”.

-¿Nos podría compartir alguna experiencia difícil que ha tenido a lo largo de su trayectoria?-

“Una experiencia de una alumna que hace años, 15 años, una jovencita que yo le daba clase. En el primer examen sacó 9, yo hablaba de la época de independencia y la época colonial y cuando en el examen sobre la guerra de independencia, ella sacó cero. Entonces le pregunté qué pasaba, y ella me decía: no doctor, usted no me va a entender. Le dije, si no me lo dices no te voy a entender. Resulta que ella era de las niñas sobrevivientes del conflicto en Chiapas, ella es de Ocosingo. A su hermanita y a ella, sus padres las enviaron a Xalapa y aquí terminó la primaria, la carrera y llegó a Historia”.

Los padres de Aurora, tuvieron que hacer pasar a las pequeñas por muertas, para que no las asesinaran en los conflictos en Chiapas. Lo cual había ocasionado un trauma en la joven. Entonces, como maestro, Jun Ortiz tuvo que apoyar y encausarla para superar esa vivencia de su infancia.

Un día, recuerda emocionado, Aurora llegó a verlo al Instituto de Investigaciones Históricas, en la calle Diego Leño, en la Ciudad de Xalapa; peinada con trenzas y portando el bellísimo traje de su comunidad en Chiapas. Aurora superó esa dura vivencia en su infancia, y retomó su identidad con orgullo por sus raíces indígenas.

Otra experiencia fue poder recibir y guiar en su tesis a un alumno con condición autista, que fue su primer acercamiento con personas con gran grado de inteligencia, pero poco comprendidos en la sociedad, comparte.

-¿Qué consejo daría a quienes están iniciando su carrera como maestros-maestras, para que no dejen de lado su vocación?-

“No todos nacimos para ser profesores o estar frente a grupo. Yo creo que si uno encuentra su vocación, su razón de ser, nunca te vas a aburrir, siempre le vas a encontrar el lado positivo, bonito”.

No hay que olvidar la empatía, el poder hablar con alumnos y alumnos de sus propias vivencias, de las condiciones de cada quien.

“Trabajar, compartir, aprender mutuamente, ayudar a formar, “yo creo que esa es la verdadera vocación de un profesor”, expresó el maestro Juan Ortiz Escamilla.