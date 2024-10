Más ´sapos´ para morenistas

Pues resulta que la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, no es la única morenista que ha puesto el grito en el cielo por el arropamiento de su partido a personajes que hasta hace poco eran sus más enconados adversarios desde la oposición.

Como ya es sabido, la cúpula de la 4T le ha hecho tragar a Nahle García tremendo sapo con la cooptación de los Yunes del PAN. Sólo que, en este caso, las concesiones que los operadores legislativos del obradorismo tuvieron que hacer con el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, está más que justificado ya que les han aportado el voto 86 para que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada que requieren para validar todas las reformas constitucionales en el Senado que les remita la Cámara de Diputados, en la que tienen sobrerrepresentación.

Ante la posibilidad de que los Yunes de El Estero decidan militar en Morena si se consuma su expulsión del PAN por su "traición", Nahle ya hizo público su veto al advertir que, en Veracruz, Morena se reservaba el derecho de admisión, pues recordó los agravios que durante su campaña recibió del clan panista. Y la ex secretaria de Energía parece estar decidida a ser la jefa política del partido guinda en la entidad a partir del 1 de diciembre próximo cuando asuma oficialmente la gubernatura, pues a diferencia de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien el domingo antepasado anunció en el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena que se separaría temporalmente de su militancia para ocuparse de gobernar para todos los mexicanos, la ex titular de la Sener no habría decidido desvincularse de su partido, menos ahora que están por renovarse el año entrante los 212 ayuntamientos del estado.

Otra gobernadora cuatroteísta que al igual que Nahle está por deglutir tremendo batracio es la maestra Delfina Gómez, del Estado de México, quien acaba de enterarse que la ex candidata priista, Alejandra del Moral, recién purificada por las aguas de la 4T, se convertirá en la nueva directora de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

"La noticia no cayó nada bien dentro del gobierno mexiquense, en primer lugar porque no olvidan lo que consideran ofensas y descalificaciones de Del Moral cuando contendió con Delfina Gómez por la gubernatura", publicó ayer el diario Reforma en su columna política Templo Mayor.

"Pero ahí no acaba la cosa, pues entre los auditores mexiquenses también hay reparos, ya que aseguran que la ex priista aún tiene cuentas por aclarar en su paso como alcaldesa de Cuautitlán Izcalli y por la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, dado que presumen el uso de recursos públicos para los programas sociales con los que se apuntaló su campaña como candidata del PRI.

"En el gobierno morenista del Estado de México dicen que, ahora que Del Moral estará manejando recursos internacionales como titular de la Amexcid, quizás hubiera sido prudente que les pidieran referencias, como en cualquier otro trabajo", comentó el diario capitalino.

Y donde estarían por saltar también los morenistas sería en Puebla, donde ha trascendido que tres ex funcionarios duartistas de la SSP y de la SIOP podrían incorporarse a la administración del gobernador electo Alejandro Armenta. ¡No es broma!