Esteban ‘Ze-pe-ta-teó’

Anteayer, el periodista Luis Sigüenza alertó en redes sociales que “algo están cocinando en Casa Veracruz, y es que hay mucho movimiento”.

De acuerdo con la versión publicada por el comunicador xalapeño, a dicha reunión fueron convocados por el gobernador Cuitláhuac García “desde el senador (Ernesto) Pérez ‘Estorba’ (Astorga), la señora Delia Cobos (auditora general del ORFIS), la fiscal Anticorrupción, la magistrada Ailet Cayetano, su hermana la Candidata (a diputada local Dorheny Cayetano), el primo Eleazar (Guerrero), entre otros personajes”.

“Cabe recordar que ayer el Gobernador fue a la CDMX. Lo que están cocinando debe ser algo para el 2 de junio, eso es seguro”, concluyó Sigüenza.

Presuntamente, en la cúpula nacional de Morena están preocupados por el desplome en las preferencias electorales de su candidata a la gubernatura, Rocío Nahle, quien a su vez estaría arrastrando en Veracruz a la abanderada presidencial Claudia Sheinbaum por la campaña de desprestigio que los adversarios del frente opositor PRI-PAN-PRD han atizado en medios locales y capitalinos en contra de la ex secretaria de Energía por su súbito enriquecimiento inexplicable y últimamente por el presumible tráfico de influencias a favor de su yerno.

En cuanto trascendió este conciliábulo y se esparció en las redes sociales, del círculo cercano al gobernador comenzaron a investigar sobre el autor de la filtración. En un principio se lo atribuyeron a alguno de los ex funcionarios de la Secretaría de Gobierno que recién fueron separados de sus cargos por órdenes de Nahle y que aún mantienen contactos en la administración. Sin embargo, ayer trascendió que las sospechas habrían recaído en el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, quien últimamente andaría muy resentido por el supuesto ninguneo de la candidata a gobernadora.

Y es que Nahle sobajó al invisible dirigente morenista al colocarlo en el número dos de la lista plurinominal de candidatos a la diputación local, pero como suplente de su secretario particular Diego Castañeda Aburto, el cual salió hace tres años de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado en muy malos términos con el entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ex aspirante a la gubernatura actualmente auto exiliado en Mérida, Yucatán.

Según se comenta entre los allegados a Ramírez Zepeta, el dirigente fue persuadido por la candidata de que él terminaría supliendo en la curul a Castañeda, pues a partir del 1 de diciembre él ocuparía un cargo administrativo en cuanto iniciara el nuevo gobierno estatal que ella estaba muy segura de encabezar.

Sin embargo, a escasos 10 días de la elección, las encuestas no “cuchareadas” y la información confidencial que tienen en la Presidencia de la República y en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena advierten que las tendencias electorales en Veracruz son actualmente desfavorables para la candidata del partido oficial.

De confirmarse en los comicios del domingo 2 de junio la derrota de Nahle, obviamente Ramírez Zepeta no supliría en el Congreso local a Castañeda, a quien la ex titular de la Sener está decidida a reivindicar políticamente, pues no sólo fue corrido de manera injustificada y vergonzosa de la Subsecretaría de la Segob encabezada por Cisneros Burgos, sino que luego el poderoso ex secretario ordenó al flamante alcalde morenista de Coatepec, Raymundo Andrade, a destituirlo minutos después de haberle tomado protesta como secretario del Ayuntamiento el 31 de diciembre de 2021.