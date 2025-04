Ganadería: tráfico de aretes

Prefacio.

El caso de la candidatura de Morena a la alcaldía de Sayula de Alemán es más complejo de lo que aparenta. *** La decisión de sustituir a quien recibió el nombramiento de "promotora de la cuarta transformación", estuvo basada en informes muy detallados sobre las implicaciones que tendría esa postulación. *** Como se ha explicado en este mismo espacio, el pasado fin de semana Modesta Clemente Vicente movilizó a varias decenas de simpatizantes para reclamarle al dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, que hubiera "vendido" la candidatura a la actual alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, a pesar de que ella recibió el nombramiento de "promotora de la cuarta transformación" por parte del Comité Nacional. *** El dirigente partidista se limitó a negar tales acusaciones y a pedir que, en caso de tener pruebas de que "le llegaron al precio", lo denunciaran. *** La aspirante sureña no quedó contenta con la respuesta y el pasado lunes se plantó frente a palacio de gobierno para pedir una audiencia con Rocío Nahle. No fue recibida por Rocío Nahle, pero ésta instruyó públicamente al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, a que la recibiera. *** Sin embargo, desde la Ciudad de México han llegado informes sobre las razones por las que Morena decidió cambiar de última hora la candidatura para Sayula de Alemán. *** Resulta que en la investigación que realiza la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido, se encontraron con informes de la "Plataforma México" -un sistema de información e inteligencia que conecta a todas las corporaciones policiacas del país- en los que aparece el nombre de Modesta Clemente, vinculado con grupos y actividades delictivas en el sur de Veracruz. *** Y como bien reza el dicho: "más vale remiendo feo que agujero hermoso", desde el comité nacional optaron por "echarse el tiro" y sustituir a la candidata antes de que esos truculentos antecedentes reventaran en plena campaña.

* * *

Lo dijo la mañana de este martes el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán: "Los animales, los bovinos, para poderse mover tienen un arete de identificación para hacer la trazabilidad. También había una situación muy oscura, un mercado negro de venta de aretes que iba directo a sus aretes mal comprados, iban a Chiapas para facilitar el movimiento de ganado irregular".

Justo ese tema se tocó en este mismo espacio en septiembre del año pasado:

"El truco era muy simple, y por ello pensaron que nadie lo iba a descubrir. Aprovechando que la organización ganaderos de Playa Vicente no puede emitir aretes para los productores de su región, pues la actualización de su registró está en proceso, Ramón Martínez Tress, presidente de la Unión Ganadera Local de Isla, adquiría ganado de esa región y lo concentraba en un rancho que es propiedad de su socio (¿o cómplice?), el subsecretario de Ganadería en el gobierno estatal, Humberto Amador Zaragoza. En ese sitio les colocaban a las reses aretes que generaba la Unión de Isla, y de esa manera movilizaban el ganado y lo comercializaban, con el aval de una organización ganadera distinta al origen de cada animal".

El titular de la Sader habló de las acciones para contener la presencia del gusano barrenador de ganado en territorio nacional y se refirió a un problema que ya era inocultable: el desmantelamiento de Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria).

"Durante todo este periodo neoliberal, desde el 2013 para acá (con lo que incluyó, aunque no lo mencionó, al gobierno de López Obrador) a Senasica se le fue reduciendo (el número de) sus empleados oficiales, sus servidores públicos, y todo se fue dejando en manos de otras entidades que ´nos daban servicios´, ¿se fija? Entonces, han crecido las exportaciones, las importaciones, los mataderos y cada día tiene menos servidores públicos Senasica".

Es hasta ahora, según el funcionario federal, que el gobierno está retomando responsabilidades sustantivas en materia de sanidad animal.

En septiembre del año pasado se explicó lo que sucedía en el sur de Veracruz:

"Fueron los propios productores de ganado de Playa Vicente quienes se percataron de esta irregularidad y lo primero que hicieron fue retener dos jaulas con animales criados en Playa Vicente, pero con aretes de Isla. Las leyes en materia de comercialización ganadera en el país disponen que las organizaciones de productores deben regularizar los censos ganaderos y la emisión de aretes que se distribuyen por medio de las ventanillas del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). La unión Ganadera de Playa Vicente tiene como plazo el 30 de septiembre para realizar ese trámite, pero mientras eso sucede no puede haber movimiento de facturas ni de aretes. Al representante de los ganaderos de Isla se le hizo muy fácil: ´compro barato el ganado en Playa Vicente, lo concentro en el rancho de mi compadre, el funcionario estatal, le pongo aretes de mi Unión y luego lo vendo como ganado de Isla´. Esa es sólo una de las anomalías que han sido denunciadas (y están plenamente documentadas) que se cometen desde la Subsecretaría de Ganadería del gobierno estatal".

La propia presidente Claudia Sheinbaum dijo conocer el tema y admitió que se arrastran vicios de anteriores gobiernos:

"Estaba en las Asociaciones Ganaderas muchas veces está facultad, que es una facultad del Estado mexicano. En algunos lados funciona bien, en otros no; entonces, ahí donde no funcionaba, particularmente en Chiapas donde hay mucho ganado que entra de Centroamérica, que no necesariamente tiene todas las condiciones, ahí ya la Secretaría está garantizando que se revise bien el ganado. Y, por otro lado, como bien dice Julio, estaban terciados un montón de servicios y ahora se está asumiendo nuevamente el control. Entonces, es muy importante esa labor que se está haciendo para recuperar a Senasica y sus funciones".

A los que abusaron de ese esquema, ya los tienen en la mira.

* * *

Epílogo.

No habló de Javier Duarte, ni siquiera de su Némesis, Miguel Ángel Yunes Linares. La gobernadora se refirió al actual ayuntamiento de Poza Rica: funcionarios municipales estaban logados con grupos delictivos y filtraban información. *** "Salieron temas de algunos elementos municipales. Hubo una coordinación entre la secretaría de (Seguridad Pública del) estado, el ayuntamiento para hacer señalamientos y que ciertos personajes no tuvieran encargos de seguridad o estratégicos (...) Los municipios tienen que revisar a sus elementos de policía y deben revisar el actuar de sus funcionarios (...) Había un elemento y se había filtrado información". *** La gobernadora Rocío Nahle tiene ya en su poder la terna que armaron los Consejos Social y Consultivo para la designación de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM). *** Se trata de Ana Jetzi Flores Juárez, Yadira Hidalgo González y Zaira Fabiola Del Toro Olivares. De entre ellas deberá elegir la gobernadora a la próxima titular de ese organismo.

