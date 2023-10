El ´quedabien´ de Sheinbaum

Columna: Raymundo Jiménez

Septiembre 29, 2023, 07:10 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Septiembre 29, 2023, 07:10 a.m.

Claudia Sheinbaum ya fue jefa delegacional de Tlalpan y del Gobierno de la CDMX; con este par de experiencias, más la del reciente proceso interno de Morena, la virtual candidata a la Presidencia de la República ya debería haber aprendido a desmarcarse de los aduladores que sólo le generan problemas con el INE y le resultarán un lastre en la reñida contienda presidencial que se avecina.

Uno de esos "quedabien" es el exdirigente del PRD en Veracruz, exdiputado federal y exsenador Elías Miguel Moreno Brizuela, quien fue secretario de Protección Civil en el gobierno capitalino de Marcelo Ebrard (2006-2012), quien hace un año se distanció de él después de que el experredista veracruzano fracasó con el Frente por la Cuarta Transformación, un proyecto de partido político nacional cuyo registro no pudo conseguir en las elecciones federales de 2021.

"Es muy importante mencionar que somos la única organización política registrada de IZQUIERDA PROGRESISTA. Les comento, entre el 7 y el 31 de enero de 2019, un total de 106 organizaciones expresaron su intención de convertirse en partidos políticos nacionales. 106 organizaciones notificaron su intención y cuatro desistieron al concluir el plazo para la entrega de requisitos. El Frente por la Cuarta Transformación fue la organización número 75 en cumplir con los requerimientos formales ante el INE; ahora nos preparamos a ser los primeros en movilizarnos y recorrer el país haciendo las Asambleas de simpatizantes y militantes establecidas por la Ley; nuestro reto será superar el número de afiliados de un partido político. Somos una agrupación ciudadana que impulsa el cambio de nuestro gobierno y de nuestra sociedad para alcanzar los objetivos del desarrollo progresista que distinga la Cuarta Transformación como un momento de gran trascendencia nacional", publicó Moreno Brizuela en Facebook en febrero de 2019.

Anteayer reapareció el cardiólogo oriundo de Catemaco para sacar del apuro a Sheinbaum ante las críticas que desató en redes sociales y medios nacionales un vistoso anuncio con su imagen proyectado en una megapantalla en Times Square, Nueva York, cuyo financiamiento ya investiga la Unidad de Fiscalización del INE.

La virtual candidata presidencial de Morena dijo desconocer al responsable del anuncio, pretextando que no se había enterado. "No sé por qué, no sé quién puso eso en esa pantalla, voy a averiguar".

Ante el desconcierto y la evidente incomodidad de Sheinbaum, en la red social X, antes Twitter, Moreno Brizuela publicó: "Están circulando notas de un video de Claudia Sheinbaum y Carlos Ulloa, qué se proyectó el domingo 24 en Times Square, sin embargo, quiero aclarar que este video fue pagado por mis propios medios ya que me caen muy bien, el costo fue de $40USD por 15 segundos, anexo pruebas".

Anteayer, al abordar este caso, el portal digital Alcalorpolitico.com refirió que el exsenador experredista enfrenta un proceso de embargo por parte del SAT, el órgano recaudador de la Secretaría de Hacienda que le aseguró seis predios urbanos en Catemaco y uno más en San Andrés Tuxtla, por los que el "quedabien" de Sheinbaum mantiene un juicio en tribunales federales de amparo.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas