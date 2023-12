Dante y MC, ‘samuelizados’

Columna: Raymundo Jiménez

Diciembre 12, 2023, 07:24 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Diciembre 12, 2023, 07:24 a.m.

Cuando Dante Delgado renunció al PRI y creó Convergencia Democrática, algunos de sus excorreligionarios priistas se referían con sorna a su asociación política nacional como “Convergencia Corrupcrática”.

Quienes lo conocieron desde su trayectoria estudiantil en la Facultad de Derecho de la UV y luego lo sufrieron cuatro años como gobernador sustituto, nunca le creyeron su discurso de honestidad y convicción democrática. Siempre ha tendido a victimizarse. Lo hizo cuando en 1979 perdió la consulta a la base por la candidatura del partido tricolor a la alcaldía de Córdoba y, posteriormente, cuando en diciembre de 1996 fue encarcelado por peculado y fue liberado no porque fuera inocente sino porque la justicia federal le concedió el amparo que ordenó excarcelarlo porque la acción penal de los delitos que le imputaban ya había prescrito legalmente.

Hoy, tras la fracasada precandidatura presidencial del “fosfo” gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha vuelto a hacerse la víctima, inculpando al PRIAN.

“Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos #MásPuestosQueNunca. Que tiemble la vieja política, porque aquí hay proyecto de futuro, porque ya estamos en segundo lugar y seguiremos creciendo, porque no importa lo que hagan, no van a poder detener este movimiento de lo nuevo. Que no se le olvide a nadie: lo nuevo apenas comienza”, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, luego de clausurar los trabajos del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano.

Dante, quien ridículamente ahora usa tenis fosforescentes de color naranja como el locuaz mandatario de Nuevo León y su esposa, la popular influencer Mariana Rodríguez –quien se acaba de registrar como precandidata a la alcaldía de Monterrey–, sigue sosteniendo que “el ‘PRIAN’ recurrió a sus ‘peores tácticas’ para sacar a Samuel García de la contienda porque se dieron cuenta de que les vamos a ganar”.

“Ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron. Muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano”, amenazó.

Sin embargo, Delgado Rannauro sabe que, en realidad, Samuel García decidió bajarse de la precandidatura luego de que el Congreso local, con mayoría del PRIAN, impuso un gobernador interino que no era su incondicional y que seguramente le iba a revisar las cuentas públicas, entre ellos los más de 60 mil millones de pesos del ejercicio fiscal 2022 que no ha comprobado aún ante la Auditoría Superior del Estado.

Sus subordinados, como el joven dirigente veracruzano de MC, Sergio Gil Rullán, también repiten sus medias verdades. Ayer, tras una reunión con los precandidatos a la diputación federal, el posible abanderado a la gubernatura de Veracruz difundió que MC sigue siendo la segunda fuerza política de mayor crecimiento en el país, y que la aceptación de Samuel García fue sólo una muestra de que México busca una opción nueva, “y aún con estos tiempos les estamos ganando”, aseveró.

Pero, hasta ahora, no han mostrado una sola encuesta seria que confirme que efectivamente el partido naranja rebasa en las preferencias electorales al frente opositor del PAN-PRI-PRD.

