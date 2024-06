A la One, Two, Three…

Miguelito Yunes Márquez ¿lisiado? o le tomó el pelo a FGE

One.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Verónica Hernández Giadáns, sigue solapando a Miguel Ángel Yunes Márquez, que no le bastaron los tres años que durmió su denuncia, nada de esto debería de estar pasando si ella hubiera aplicado la ley en tiempo y Miguelito no hubiera podido jugar ni a las ‘damas chinas‘, pero solapó al ‘Gran Traidor´ de Eric Cisneros Burgos, quien negoció todo lo que pudo con los Yunes, para que no fueran tocados con la denuncia que fue presentada desde el 2021.

Miguel Ángel Yunes Márquez, el pasado viernes no se presentó a los juzgados de Pacho Viejo y a través de su abogado José Antonio Kuri Pazos mandó a decir que no podía ir porque está postrado en cama con una lesión en la espalda que no le permite caminar por lo que tiene que guardar reposo y rehabilitación durante 15 días y que tal vez lo operen en el Hospital Español de Veracruz antes la Beneficencia Española, donde tiene la complicidad para su trastada del director del nosocomio; todo esto es una farsa para no ir al llamado de las autoridades. ¿Qué le pasa a Verónica Hernández? ahora resulta que le va a seguir el juego a los Yunes, para que sigan haciendo tiempo, no hay ninguna excusa que valga cuando hasta el exgobernador Javier Duarte, subió foto a la red ‘X’ donde se ve muy bien de salud Miguelito Yunes, con varios amigos disfrutando del buen vino y la mariscada. La Fiscalía que se ponga las pilas porque saben perfectamente que ellos como autoridades fueron y siguen siendo la tapadera de las sinvergüenzadas del ‘Clan Yunes’.

Esperemos que este caso no se lo quiera seguir llevando papitas la fiscal Verónica Hernández, haciendo como que hace y no más, no hace nada, que deje de seguir el manual del ‘Gran Traidor’ Eric Cisneros Burgos, ya basta de estar de simuladores, fueron tres años donde se hicieron tontos con la corrupción de los Yunes, quienes están en la cuerda floja. Miguel Ángel Yunes Márquez, sacó su comunicado diciendo que su asunto se arregló hace tres años y que ahora es venganza política entre otras patrañas, cuando simplemente se le dio carpetazo a su querella, se les recuerda que el exsecretario de gobierno negoció con esta plebe de los Yunes, que a estas alturas perdieron el billete entregado. La denuncia sigue vigente, tanto que se les está cayendo su senaduría.

La senaduría la tiene casi perdida Miguel Ángel Yunes Márquez, si es que la Fiscalía deja de hacerse ‘pato’, el juez de control Oscar Luis Lozada Hernández, autorizó que vaya un doctor a la casa del Chiquiyunes, a verificar su salud; no necesita mandar a supervisar nada cuando existen pruebas que comprueban que este ‘pájaro de cuentas’ está bastante sano, que es igual de panchero que su padre Miguel Ángel Yunes Linares, quien también evadió la justicia con el cuento de que tenía un derrame cerebral. Lo único que está buscando Miguel Ángel Yunes Márquez, es alargar el tiempo para ver si puede llegar intacto y en libertad a tomar posesión como senador el día primero de septiembre y obtener de inmediato el fuero constitucional, que lo hace intocable para la justicia a pesar de los delitos que cometió.

Arturo Castagné se le hizo ‘cinco, cinco’

Two.- Hasta el pasado sábado el disque empresario Arturo Castagné, seguía atacando con sus insultos en sus redes sociales a la gobernadora electa Rocío Nahle García y su última publicación que posteó decía preocupado que peligraba su patrimonio entre otras cosas, pero que el seguía en lo dicho y que no se iba a retractar de nada y mucho menos quitaría las denuncias que presentó en la Fiscalía General de la República (FGR).

Este domingo aparecieron las cuentas de Arturo Castagné de manera privada y con cero publicaciones, lo que quiere decir que anda paniqueado, con temor, porque la denuncia que le hizo Rocío Nahle, ya sentenció que no va dar ni un paso atrás y tendrá que pagar 100 millones de pesos; suponemos que ya Miguel Ángel Yunes Linares, le ha de haber dicho a Don Arturo que se las arregle como pueda, porque él tiene problemas más graves como salvar su pellejo y el de su hijito Miguel Ángel Yunes Márquez.

Se lo advertimos en más de una ocasión a Don Arturito, que Miguel Ángel Yunes, lo utilizaría y que después al perder la elección lo desecharía, dejándolo solito con su problema de andar exhibiendo con cuentos de Pepito, a quien hoy es la gobernadora electa de Veracruz, así fue, lo mandaron por un tubo y según fuentes dicen que le dijeron “Mira te pagamos muy bien por esa encomienda y tu aceptaste a jugártela, nosotros tenemos problemas más graves que resolver”. Por eso Castagné Couturier mejor opto por mantener sus cuentas en privado para que no vean las imprudencias que postea haciéndose el muy valientito. El sábado pasado fue su último ataque que lanzó, hasta estábamos a punto de aconsejarle a algún amigo o familiar que le quitaran el celular a don Arturo Castagné, para que dejara de hundirse más de lo que está, si lo hizo para ver si tiene alguna posibilidad de negociar que no le quiten nada de su patrimonio, pues se equivocó, en este asunto no hay ‘Ni perdón, ni olvido’. Lástima Margarito.

Gaspar Espinosa Ramos muy triste tu partida

Three.- No hay palabras para despedir a un hermano, que se quiere, respeta y fue parte importante en tu vida; aunque sé que tarde que temprano todos vamos a ese mismo lugar, es difícil decirle adiós a un amigo que se aprecia y del cual no pudimos despedirnos, sabemos que la muerte llega sin avisar y que tendríamos que estar preparados a la ausencia de un ser querido. Agradezco tus consejos que me hicieron entender en esas charlas en la corresponsalía de Nanchital, por qué tenía que escribir, “Si no escribes, pasarás sin pena, ni gloria por este lugar” gracias por ser una persona más que me llevó al fascinante mundo de las letras y me hizo querer a Nanchital, como mi segundo hogar, ahí me hice y eso no se olvida.

Gaspar, sé que te fuiste a un mejor lugar y algo de cierto ha de ser, porque nadie ha regresado, seguramente el tío Juan, te recibió con la bohemia y la canción de Naila; te voy a recordar como lo que siempre fuiste: un hombre generoso, alegre, que disfrutaste la vida como se te dio la gana; siento pesar por Piña Lara, tu compadre Yuen y otros amigos que como dice la canción te van a extrañar en la mesa del café, tú ponías la sal y la pimienta, por eso no será lo mismo sin ti. Para tus hijas, nietos, hermanos, amigos, mi más sincero pésame, nunca pensé que algún día estaría despidiéndome de ti, desde esta humilde columna ‘La One, Two, Three’. Gaspar Espinosa Ramos en paz descanses.