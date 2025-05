Salió a la luz el negro pasado de Ernesto Zedillo

No es una vendetta oficial clásica, sino nada más los audios reveladores y comprometedores que ponen al ex presidente Ernesto Zedillo con un pie en la cárcel como jefe del clan Zedillo.

Después de 25 años, el ex presidente Ernesto Zedillo, tendrá que rendir cuentas y evitar ir a dar a la cárcel en México o en EU por la osadía de lavar culpas y pretendiendo ocultar su negro pasado que sale a la luz pública gracias al trabajo de inteligencia del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que por lo mismo fue un perseguido político.

Se trata de Cesar Gutiérrez Priego, el hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien entregó a la prensa los audios de la entonces esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco con un pasado oculto, pero que se sabía y era un secreto a voces.

Ya sin forma alguna de evitar la desgracia a su flamante vida de empresario y consultor en Estados Unidos, como le sucediera a Genaro García Luna, del clan de Felipe Calderón, que tampoco pudo ocultar su negro pasado, el teatro de Ernesto Zedillo, se derrumba con pruebas altamente peligrosas para su supuesta inmaculada imagen política.

Ahora, los famosos audios de Nilda Patricia, son sin duda, la parte de una operación distractora que cambia los escenarios de la política y en dónde la mano que mece la cuna, la misma de siempre en la metáfora le pone el último clavo al ataúd de Ernesto Zedillo y de su ex esposa.

Zedillo con todo y el Fobaproa, seguramente que no podrá dormir con todo y la venta de los ferrocarriles nacionales de México y otras cositas, como dice la bamba o la bomba de su caso mediático.

Además, de las cuentas pendientes de la traición de Zedillo a Carlos Salinas y a miembros de su gabinete, son muchas las cuentas por cobrar que le irán apareciendo y con esto retorne al silencio de la regla no escrita del presidencialismo en tierras mexicas.

Así es, que en política, el que mete se aguanta. Y es que don "Neto" Zedillo, tiene mucha cola que le pisen, toda documentada desde el inicio de su mandato en que despidió de forma repentina a su secretaria particular de la presidencia por un supuesto romance, un embarazo no deseado y una relación peligrosa con un ex gobernador de Jalisco de aquel tiempo.

Lo que nunca se supo, fue la causa de que la bella mujer, tuviera que huir al vecino país del norte para iniciar una nueva vida a causa de la persecución que le orquestaron desde Los Pinos.

Las intrigas palaciegas del poder en aquella época del priismo y del Zedillismo con los parientes incómodos, se suman al trágico misterio del magnicidio del candidato presidencial Luis Donald Colosio, que libera de toda presunción a CSG y algunos de sus colaboradores que les hicieron ver mal ante la gente.

Y desquitó Zedillo su odio con el hermano incómodo Raúl Salinas, que al final sufrió la persecución de su "amigo".

Las perversidades de Zedillo y sus aplaudidores mediáticos no tiene límite a una ambición de que no tienen "llenadera" dicho en el clásico jarocho.

Y aquí , otros de sus ex amigos que sufrieron persecución política y víctimas de sus traumas y frustraciones, fueron los veracruzanos, Ignacio Morales Lechuga y y Dante Delgado, ambos de los primeros en poner el ejemplo y abandonar el "Pritanic", decía Nacho Morales, en su campaña por la gubernatura de Veracruz, que dejó sentado el precedente de una abierta lucha democrática en el país desde la oposición. Órale.

Y acá en el plano terrenal, la candidata del PAN a la alcaldía de Boca del Río, la famosa comunicadora de la UV, Maryjose Gamboa, en su tercer día de campaña presentó el novedoso programa "Boca Digital", con lo que permitirá monitorear en tiempo real el servicio de recolección de basura, bacheo y la seguridad personal de la población.

Maryjose Gamboa, candidata del PAN a la alcaldía de Boca del Río, al presentar el programa "Boca Digital", dijo que se trata de un objetivo de llevar el Gobierno Municipal al ciudadano.

"Porque así concibo al gobierno, que sea un gobierno que vaya hacia el ciudadano y no el ciudadano el que vaya hacia el gobierno. Por eso presentamos este programa denomina "Boca Digital", que entre otras cosas, nos permitirá monitorear en tiempo real las rutas de los camiones recolectores de basura, así como ordenar y agilizar los trámites y servicios públicos que ofrece el gobierno", explicó.

Maryjose Gamboa, anunció que también se incluye el programa de "Viaje Seguro", el cual las ciudadanas y ciudadanos boqueños podrán darle seguimiento en tiempo real a la ubicación de un familiar, todo sin necesidad de instalar ninguna aplicación adicional en su dispositivo móvil, todo con sólo ingresar a una página de internet.

"Cualquiera de nosotras, las que tenemos hijas que nos preocupamos muchos por saber dónde están, desde que salgan de sus casas empieza Viaje Seguro, manda un aviso a quien tengan registrado como "ángel de la guarda", entonces ese aviso va a mostrar si va en taxi, camión, vehículo particular".

La güera boqueña, hace historia y va con todo a transformar temas torales para darle un nuevo rostro a Boca del Río, más humano, cálido y confiable al futuro ayuntamiento. Ándale. Así las cosas.