STPRM, un trámite burocrático las asambleas sobre el contrato colectivo con Pemex

One.- Esos líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, no cambian siguen tomándoles el pelo a los trabajadores; resulta que es pura faramalleada las próximas votaciones en las asambleas para aprobar o no el Convenio de Modificación al Contrato Colectivo de Trabajo Acuse de Oficio (11051¬-23), porque todo está planchado, firmado con los directivos de PEMEX.

Las próximas asambleas donde el trabajador será convocado para que apruebe o no el Contrato Colectivo es un requisito de Ley que necesita el sindicato hacer para cumplir el proceso con la Autoridad Laboral. La realidad es que una vez más el trabajador es utilizado y seguramente van a ir a ejercer su voto a favor porque la dirigencia nacional tiene acordado todo con PEMEX y sus firmas están en las 14 hojas que contiene el Contrato Colectivo de Trabajo.

Por parte de PEMEX firmaron el director general Octavio Romero Oropeza; el director Corporativo de Administración y Servicios Marcos M. Herrería Alamina; subdirector de capital humano Franco O. Veites Palavicini Pesquera; por el Sindicato Petrolero; secretario general Luis Ricardo Aldana Prieto; presidente de la Comisión Mixta de Contratación; Sergio Lorenzo Quiroz Cruz; presidente del Consejo General de Vigilancia Fernando Navarrete Pérez. Todo planchado.

En próxima catorcena se refleja el aumento salarial

Two.- Trabajadores del Sindicato Petrolero de la República Mexicana en la próxima catorcena verán reflejado su aumento salarial del Contrato Colectivo de Trabajo firmado con PEMEX.

Según trabajadores petroleros algunas de las clausulas van a impactar gravemente al trabajador catorcenalmente; en cláusula 44, pago de comida será de ciento 60 pesos con 30 centavos, 13 pesos un centavo aumentó; en la cláusula 73, lavado, planchado y reparación de ropa 4 pesos cincuenta centavos; cláusula 87, viáticos en movilización, comisiones de servicios quedó en mil 206 con 76 centavos, aumentaron 77 pesos con ochenta y nueve centavos; cláusula 88, gastos de viajes para familiares mayores de 12 años aumentó 55 pesos 55 centavos (465.30) por día; menores de 12 años 39 pesos diarios(326.60) diarios; cláusula 99 especialidades médicas; prótesis dentales aumentó 323 pesos ochenta centavos, ortodoncia 296 pesos 55 centavos, anteojos 296 pesos 55 centavos; auditivas 983 pesos 5 centavos; cláusula 103 incentivo a la salud aumentó 296 pesos 40 centavos (6,161.00 pesos) la cláusula 119, viáticos, jubilados, pasa de mil 424 pesos 35 centavos a mil 617 pesos 50 centavos ciento 93 pesos de aumento.

Cuota de trasportación aumentó 16 pesos 15 centavos; gastos funerarios traslados, trabajador, jubilado 26 mil 732 pesos 45 centavos, (3,624.25 pesos de aumento) cláusula 133, seguro de vida aumentó mil 260 pesos con 95 centavos (10,561.95). Cláusula 136, fallecimiento de jubilados 40 mil 158 pesos 50 centavos; seguro de vida 104 mil con 53 pesos 50 centavos.

Clausula 143, el trabajador transitorio va a disfrutar vacaciones, aunque no tenga contrato; Clausula 154, la contribución financiera 146 mil 546 pesos 55 centavos, aumentó 19 mil 868 pesos 5 centavos, 166 mil 414 pesos 60 centavos.

Estos son algunos puntos que van a votar en las próximas asambleas los trabajadores petroleros, sus lideres sindicales van a sacar a favor las votaciones que avalarían lo que ellos ya acordaron y firmaron con PEMEX en el Contrato Colectivo de Trabajo.

El dengue en aumento, maleza por todo Coatzacoalcos

Three.- El director de Ornatos Norberto Seba Acosta, abogado de profesión, quien tal vez desconoce de que se trata estar en ese cargo, debería de empaparse del tema, trabajar y de esta manera apoyar a esta administración para que se comience a embellecer los espacios de los camellones en las principales avenidas de la ciudad que permanecen hasta el tope de hierba, maleza, arboles sin pintar.

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos tiene un vivero, pero ahí por lo visto están bien las plantas porque no se ocupan para sembrar en los espacios que lo requiere la ciudad, aun recordamos los girasoles que adornaron el camellón de Zaragoza, solo una persona regó unas semillas y salieron las flores hermosas con su peculiar color amarillo.

El dengue se ha incrementado en la ciudad y los mosquitos transmisores de esta terrible enfermedad se siguen reproduciendo en terrenos baldíos repletos de monte en la colonia Petrolera, Puerto México, Petroquímica, donde la maleza invade calles; el ayuntamiento debería de jalar a esos dueños para que limpien sus predios y si no que los multen. PEMEX es otro omiso con sus casas abandonadas en el sector de la Petrolera, todos sus terrenos repletos de maleza que rebasan los 3 metros de altura, más de 20 años de tenerlas solas, generando moscos y toda clase de reptiles ponzoñosos.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas