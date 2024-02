Pierde denuncia Esmeralda Mora por Violencia de Género

One.- El Tribunal Electoral de Veracruz, consideran que la alcaldesa Esmeralda Mora Zamudio, al decir que es víctima de violencia contra las mujeres en Razón de Género por los hechos acreditados en su denuncia TEV-PES1/2024 presentada en el mes de septiembre del 2023, en contra de Mauro Irvin Gómez Alarcón, los magistrados responden por unanimidad de votos que es inexistente la agresión de los hechos acreditados en la misma y por lo tanto no le generan una afectación en su ejercicio y desempeño de sus funciones en su cargo como presidenta municipal. En virtud de que la señora está expuesta a ser criticada o cuestionada sobre temas públicos, como lo fue el problema de permitir un basurero regional en ese municipio.

Es la segunda denuncia al hilo que pierde Esmeralda Mora Zamudio, al insistir increpar a un ciudadano en Nanchital, el Tribunal Electoral Veracruzano (TEV), aclara que participar en una marcha, cantar el Himno Nacional, tocar un sartén como campanadas en pleno templete del parque de la localidad, no exponen en ningún peligro a la alcaldesa de Nanchital y mucho menos violentan su personal; por lo tanto, acuerda el OPLE retirar las medidas de protección que tenía la señora presidenta.

Ojalá y deje de perder el tiempo la señora Esmeralda Mora Zamudio, con demandar a la gente del pueblo, por eso tiene tantos problemas y encima lo de la revocación de mandato que cada día que pasa se juntan más firmas en su contra. Irving Gómez Alarcón, fue absuelto de todos los cargos que le imputó Mora Zamudio; el sábado pasado después de haber seccionado el Tribunal Electoral de manera privada, los magistrados acordaron que en termino de ley no se le concede las restricciones pedidas por la alcaldesa en contra de Irving Gómez, las cuales le impedían al hoy absuelto acercarse al Ayuntamiento y su persona y mucho menos expresarse con libertad en sus redes sociales.

La sentencia emitida por los magistrados es de carácter irrevocable, lo que quiere decir que Esmeralda Mora, tendrá que irse a ‘Otra cosa Mariposa’, porque el chamaco le volvió a ganar por segunda vez una demanda.

Rocío Nahle es la candidata a la gubernatura de Veracruz

Two.- Este domingo quedó más que confirmado que Rocío Nahle va como candidata al gobierno del Estado de Veracruz, todos aquellos esbirros de la familia Yunes, que daban por hecho que dejaría la campaña, este domingo quedaron más que desmentidos sus panfletos. Como aquí siempre lo dijimos la ingeniera Rocío Nahle, en sus planes nunca pasó por su mente renunciar, la señora es de palabra y saca adelante la encomienda dada, es estúpido pensar que se iría cuando va a ganar de calle esta elección y cuenta con la mayor aceptación entre los votantes.

Rocío Nahle, es candidata de unidad de Morena y de la coalición ‘Sigamos haciendo Historia’ Partido Verde, Partido del Trabajo y Fuerza por México y como dice ella “Vamos a Ganar y no les voy a fallar” y con esas palabras concluyó su discurso ante el Consejo Estatal. Morena en Veracruz y en el Sur tiene su fuerza, hasta ahorita por más terribles que sean los vientos la gente respalda al movimiento y candidatos de Andrés Manuel López Obrador.

La oposición sabe que no tiene oportunidad de levantarse con la victoria este 2 de junio, por eso los dueños de partidos como el blanquiazul Miguel Ángel Yunes y del MC Dante Delgado, de manera perversa colocaron a sus retoños Miguel Ángel ‘Chiquiyunes’, Fernando Yunes, Dante Delgado Morales, quien por cierto nunca había participado en política, ahora lo animó su padre debido a los tiempos que se avecinan como futurizando para que la familia no pierda la chuleta colocándolos en primera fórmula a la cámara alta. La imposición y descaro por parte de estos dos lobos de mar, les está representando el rechazo de muchos veracruzanos que no les parece que Miguel Ángel y Dante Alfonso impongan a sus bendiciones sobre la militancia partidista. La verdad que Manuel Huerta ante la ambición de los Yunes y Delgado, no tiene rival y la tiene ganada.

No hay que ser experto en política para darse cuenta que la marca Morena, va a ganar la elección, por eso Dante y Miguel Ángel, resguardaron y aseguraron a sus hijitos en los huesos con carnita. Ellos tienen los números y saben perfectamente que Rocío Nahle, se las va a volver aplicar y será la próximo gobernadora de Veracruz. ‘No con tierra’ dijeran en mi pueblo.

La alcaldesa de Acayucan en la mira de Cuitláhuac

Three.- La alcaldesa de Acayucan al irse a boquear con Ciro Gómez Leyva, por supuesto que incomodó al gobernador Cuitláhuac García, quien muy molesto por lo dicho por Rosalba Rodríguez a nivel nacional, le da la solución de que él puede promover una solicitud de la desaparición de poderes ante la legislatura y sería retirada del cargo como alcaldesa de Acayucan.

La cuestión es que la alcaldesa Rosalba Rodríguez, se fue a quitar el golpe a los medios nacionales por lo de su exempleada Verónica ‘N’ y de paso exhibió al gobierno de Cuitláhuac García, con un tema bastante sensible que es la inseguridad que existe en Veracruz; Ciro y Latinos Loret de Mola, fue para ellos un delicioso manjar la tiradera de Rosalbita y más en estos tiempos de campaña, donde los adversarios todo lo que produzca daño bienvenido sea.

Habría que preguntarle a la señora presidenta de Acayucan, si buscará nuevamente a los medios nacionales para contestarle al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque últimamente los medios locales como que le quedan pequeños para sus declaraciones. Otra cosa que deberían de saber los ciudadanos de ese municipio es si en Latinos Carlos Loret y Ciro Gómez Leyva, fue gratis o la pasaron por la báscula, ya ven que estos periodistas no dan paso sin huarache y se cotizan bastante alto.

