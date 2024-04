No se van a robar, confiscar, expropiar las Afores ´AMLO´

One.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que no se van a robar, confiscar, expropiar o desaparecer las Afores, por el contrario esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos, así de clara está la cosa. "Los que roban son otros, ese dinero que no se reclama por ley lo debe de cuidar el Seguro Social y no las Afores, lo que estamos notando, que están enseñando el cobre, porque no quieren entregar al IMSS y la están administrando de esos dineros". Señaló el Presidente.

No prescribe el derecho, el que tiene un depósito por más poco que sea siempre va a tener el derecho a reclamarlo, por eso nadie se puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador, nada más que ese dinero que no se reclama por ley lo debe cuidar el Seguro Social y no las Afores. Las Afores deben entregar ese dinero para que el IMSS sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión se le entregue; la cosa es que no quieren entregar esas pensiones no reclamadas y las están administrando las instituciones bancarias.

Por eso la molestia de Ricardo Salinas Pliego, porque tiene que devolver mil 500 millones de pesos de Afores no cobradas y 400 millones de cuentas congeladas, por eso es toda su molestia y arguende en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así hay varios bancos y consultores que no quieren regresar el dinero al IMSS, se quieren hacer ´pato´ y fregarse como hasta ahora ese billete que después de 10 años te lo daban por perdido.

La reforma presentada en el 2024, garantiza que los trabajadores que ganan un salario promedio en el IMSS, se jubilen con el 100% de su sueldo, mediante un complemento solidario, un trabajador que ganaba 10 mil pesos, se jubilará con diez mil pesos, 6 mil pesos de su pensión, más 4 mil del complemento solidario, regresar al esquema donde el trabajador se jubilaba con el cien por ciento de su salario como estaba anteriormente.

Con esta medida tomada por el gobierno las cuentas inactivas por más de 10 años van a seguir activas y podrá ser reclamado el dinero, este año se han transferido 946 millones de las Afores al IMSS. No te van a poder hacer tabla tu dinero que ahorraste, si a ti te fregaron tu lana, es momento para que reclames tus ahorro, conozco a varios que eso les hicieron los bancos, es buen momento para recuperar tu billete.

Isaac Férez Esparza, lo chisparon del Partido Verde

Two.- Ha trascendido que a Isaac Férez Esparza, que sin decirle agua va, lo chisparon, le quitaron la coordinación del Partido Verde Ecologista en Coatzacoalcos y ahora según se está dedicando a trabajar a favor de la candidata a la gubernatura Rocío Nahle García; dicen que la noticia le cayó de sorpresa y más cuando durante años Férez Esparza manejó los destinos de esas siglas en Coatzacoalcos. Otros dicen que ´dos pájaros de cuenta lo grillaron´ hasta que lo reventaron.

Versiones que corren dicen que quienes están atrás de la salida de Issac Férez, son dos expriistas quienes ya tomaron las riendas del Verde Ecologista, los ahora morenistas Noriel Prot y Joaquín Caballero Rosiñol, pura gente de ´cepa´, quienes por lo visto ya están viendo a futuro para seguir reteniendo uno la regiduría que es de donde se financia y el otro captando el billete a través de hacer obras. Según Prot y Caballero, están trabajando a favor de las candidatas de MORENA a la presidencia y gubernatura; Joaquín Caballero y Noriel Prot, siguieron el mismo manual de Gersaín Hidalgo, agarrar un partido para que al final los apadrine en futuros cargos, ya ven que estos no dan paso sin huarache.

Por lo pronto Isaac Férez, no tiene nada que ver, ni flauta que tocar en el Verde Ecologista en Coatzacoalcos.

En Coatzacoalcos algunos no tienen deudas en Coppel

Three.- Debido a que la tienda departamental Coppel, sufrió hace apenas unos días un hackeo en su sistema, varios deudores resultaron beneficiados y ahora sus saldos están en cero. Según uno de los agraciados dijo "yo debía aproximadamente más de 30 mil pesos y ahora estoy en ceros, me dio felicidad, pero la verdad no sé si será definitivo o después me cobrarán, por lo pronto no les debo nada". Señaló a quien cuidaremos sus datos de identidad.

Hasta el momento no han podido restablecer el sistema en las tiendas departamentales, muchas personas no han podido abonar a sus créditos y desconocen hasta ahora si con el hackeo a ellos les quitaron las deudas que tenían o si siguen vigentes. Por lo pronto van a esperar a ver qué pasa y como quedan sus saldos o si Dios les hizo el milagro de no tener deudas.