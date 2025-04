¡Ya es tradición! familias acuden al río Cazones por vacaciones de Semana Santa

Durante este periodo vacacional de Semana Santa el río Cazones es visitado por varias personas que señalan encuentran en este lugar una oportunidad para relajarse.

Varios de los visitantes provienen del Estado de México y destacan convirtieron en una tradición familiar acudir en estos días a lugares como Zacate Colorado en el municipio de Tihuatlán.

"Llevó aproximadamente veinte años viniendo, pues nos gusta venir aquí porque aparte de que es muy tranquilo este pues no, cómo te puedo decir es algo que no te puedo explicar porque casi no lo tenemos por allá, no lo vivimos entonces esperamos como que esta fechas para venir y algo muy familiar", resaltó Estela Cruz, originaria del Estado de México.

Para algunos como la señora María de los Ángeles acudir al río es más seguro en comparación de ir a la zona de playas.

"Es mejor que irse al mar, el mar nos da miedo por los niños y así está mejor aquí mire más tranquilo", expresó.

Repuntan servicios turísticos de palaperos

Palaperos señalan que esta representa una de las mejores etapas del año para poder prestar sus servicios turísticos.

"Estamos pues ahora si en la rivera del río todos los palaperos que ponemos las palapas todos tenemos algo que ofrecer al turista si...esperar al turismo a que llegue a que venga a disfrutar de nuestro río Cazones", mencionó la propietaria de la palapa Mimi.

Hacen recomendaciones

En esa zona se mantiene un operativo de protección civil para atender situaciones de riesgo que se presenten.

"Tenemos un río en el cual tiene demasiada piedra en el cual en ocasiones hay algún golpe, alguna persona en sus tobillos, se cae, se resbala", recalcó Ismael Callejas, director de protección civil en Tihuatlán.

Autoridades del sector salud recomiendan a quienes acuden a este tipo de espacios el uso de bloqueador solar y no ingresar al agua después de ingerir alimentos ni bebidas embriagantes.