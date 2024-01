Mónica Robles gana todas las encuestas

One.- Mónica Robles Barajas, gana todas las encuestas y seguramente también la que se supone hicieron en MORENA, las cuales están como ´encuatadas´ porque nomás no salen y se concretan a decir los de arriba que ya merito y la verdad no las sacan y puede ser, porque la palomeada desde el gobierno y la otra señora no dieron el ancho, por lo tanto ahí la sigue calentando Mario Delgado y Citlalli Hernández, para ver cuando sueltan o que acontecimiento se inventan para que no haga mucho ruido el dedazo.

La señora Claudia Tello, por más que la han querido ayudar y cuenta con todo el aparato oficial, no pega, no hace click con la gente, no es conocida, la señora solo le apuesta a andar como chicle por todos lados con la precandidata, tomarse la foto, subirla a las redes sociales y eso sin ofender, no basta, el único que hace ese milagro es Andrés Manuel López Obrador y ahora no va en la boleta, por lo tanto, cada quien tiene que sacar su propio ´Fua´ y rascarse con sus propias uñas. Dorheny García Cayetano, en las encuestas de salida para ver como andan en popularidad las futuras candidatas para el Senado, deja mucho que desear, no pela para nada, no basta con ser la prima, hermana o familiar directo del Gobernador para llegar a un cargo tan relevante como es el Senado de la República, la joven debido al mal gobierno de su pariente y su pésimo actuar como diputada y funcionaria publica, está bien frita y los altos mandos de MORENA lo saben.

Finalmente, ese pretexto que ponen los que disque mandan en el partido de MORENA en Veracruz de que Mónica Robles Barajas, no es conocida y todos sus trucos, resulta que se les cae su argumento con las encuestas que se han hecho externas que son muy apegadas a la realidad, en todas, sí que se escuche bien, en todas ha salido ganadora hasta en un 80 por ciento, sobre Claudia Tello con un 19% y de la hermana, sobrina, prima, o lo que sea del gobernador Cuitláhuac García, Dorheny García Cayetano, quien sale con un 6 por ciento. Repetimos, si llegara a salir alguna de estas dos damas, pues no hay duda de que hubo mano negra, muy negra y siniestra.

El sur es territorio de Rocío Nahle

Two.- Así se pudo sentir el sábado en Ixhuatlán, que el sur es territorio de Rocío Nahle, a pesar de la lluvia mucha gente asistió a escuchar a la precandidata de la alianza de Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México Veracruz. La candidata hizo un recuento de su historia y su sueño de rescatar la industria petrolera y que en el Sur se comenzó la defensa del petróleo que, con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, frenó la privatización de la industria energética y del petróleo en México.

El discurso emitido por Rocío Nahle, en Ixhuatlán del Sureste, es llegador, mueve conciencias para que las personas sigan creyendo en la Cuarta Trasformación de este país y de Veracruz. Nahle García, habló de sus adversarios como son cara duras y sinvergüenzas al andar pregonando su falso interés por el pueblo, cuando fueron ellos los que vendieron como fierro viejo la industria energética y como pretendieron borrar del mapa a Petróleos Mexicanos, le recordó a los morenistas que el movimiento que ella encabeza cuenta con mucha memoria para no olvidar que los neoliberales privatizaron todo; "En Veracruz siempre han sido leales soldados defensores de la patria y la soberanía de un gran país como es México" Nahle García.

Rocío Nahle, dijo que Veracruz tiene una presencia a nivel nacional porque ha sido defensor del petróleo y los energéticos, Nahle García, hizo un llamado a la unidad y que sigan confiando en el movimiento de López Obrador; mencionó que en estos cinco años de gobierno Andrés Manuel López Obrador, ha rescatado PEMEX, CFE, entre otras industrias y servicios olvidados por los gobiernos neoliberales, que dignificó a la clase trabajadora subiendo el salario mínimo y que por decreto seguirán los programas sociales; reconoció que falta mucho camino que recorrer y que, con Claudia Sheinbaum Pardo, se tendrá la continuidad de todo los proyectos que implementó AMLO. La gente si se engancha con el proyecto de la Nahle.

En Ixhuatlán llegaron candidatos y los que ya se sienten que son

Three.- Según dicen que este lunes van a salir los nombres de los diputados federales y ya hay algunos en el Sur que se sienten que son los elegidos y hasta saludan y caminan como pancha; ahí los ve usted en los mítines en la primera fila esperando, una sonrisa, cruzar una mirada con la precisa, esperando la señal que confirme que son los elegidos a la diputación federal. A pesar del ruido que había en la asamblea informativa por la algarabía de los simpatizantes morenistas, se pudo escuchar un par de comentarios sobre el gordito bonachón, pelón de Roberto Ramos Alor, "Será que la jefa se acuerde que cuando Ramos Alor fue funcionario del Gobierno del Estado, ni las llamadas le quería contestar, ya ven que se le subió mucho el cargo y se le olvidó quien lo puso, cuantas historias pudiéramos contar pero ahorita no es el momento, estamos felices con Chio, para que hablar de cosas tristes" finalizaron el comentario.

Otra supuesta elegida para la diputación Ingrid Calderón, sentada en una silla más atrás, sonriéndoles a todos, levantándose a cada rato de su lugar a ver quién la pelaba porque la señora es muy poca conocida, sabemos de buena fuente que Manuel Huerta, la perdonó y esa es la razón de que esté considerada y que tal vez quede, porque a Huerta lo están complaciendo en todas sus peticiones; de Ingrid Calderón hay varios audios de cómo fraguó campaña negra en el pasado en contra de Rocío Nahle y Eusebia Cortes, ahorita la Ingrid besando sus manos, queriendo caerles bien, esperando como que se les olvide su negro pasado cuando era asesora de la tristemente célebre Claudia Balderas, las dos comadres rebeldes sin causa en Morena, como da vueltas el mundo, quien lo diría que ahora está la muchacha mansita como un corderito, con una gran sonrisa Colgate.

La mojada que muchos se llevaron poco importó, la cosa era acompañar y escuchar lo que tenía que decir Rocío Nahle García, aunque aún no puede mencionar sus propuestas de campaña, saben quienes la conocen que va a dar resultado cuando esté gobernando Veracruz. Ella es una mujer de retos y desafíos, que será una máquina de chambear las 24 horas y a todo terreno, por eso la gente se está sumando y confiando en su proyecto, viene bien fogueada con la construcción en tiempo récord de la refinería Olmeca.

En el evento en Ixhuatlán se pudieron ver muchas caras conocidas, la gente que comenzó desde cero con la ahora precandidata a la gubernatura de Veracruz, siguen fieles caminando sin doblarse; tu y tú, sabes bien quien eres, no necesitas que ponga tu nombre en este escrito, es la gente que trabaja al ras de tierra, sin protagonismo, sin zalamerías, aguantando la grilla barata, sin rajarte, fiel a ´La jefa´; la jefa conoce a fondo cada historia y sabe perfectamente de que pie cojea cada uno que llega a saludarla o jurarle amor eterno.

Estos son los municipios donde pondrá candidatos la alianza; el PT, se queda con 4 distritos locales, Misantla, Veracruz, Coatepec y Zongolica; el Verde Ecologista con 4 distritos locales, Alvarado, Huatusco, Acayucan y Río Blanco. Los demás distritos se supone son de MORENA. anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas