Esmeralda Mora se cuelga medalla del pueblo y sigue 'necia' con denuncias

One.- La alcaldesa Esmeralda Mora Zamudio, no le bastó con el revés que le dio el pueblo de Nanchital con la cancelación del Relleno Sanitario Regional, que sigue echándole más leña al fuego al no quitar las denuncias por violencia política en razón de género en el OPLE interpuesta el 3 de octubre en la ciudad de Xalapa.

Los denunciados son Mauro Irving Gómez Alarcón, Armando Bremont Pérez, Genaro Fernández González, Yolanda Carrasco Linares, Ilse Ortega Cruz, Roberto Sánchez Antonio, Guillermo Enrique Lam Jaime, Elda Luz Palma Martínez, todos estos ciudadanos dieron la cara junto con todo el pueblo para no dejar que les clavaran en su municipio el Relleno Sanitario Regional, donde tirarían toneladas de basura de Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan y Cosoleacaque. Nanchital es un lugar pequeño donde su gente se unió, se fajo y ganó pacíficamente que se cancelara el proyecto ´Casa Caracol´, las autoridades municipales encargados de velar por los intereses de la población fueron los primeros que los vendieron como fierro viejo con el Gobierno Federal y rectificaron el rumbo a base de manifestaciones y bloqueos, claro que ahora esos mismos que los entregaron pretenden colgarse la medallita del éxito, pero al pueblo es sabio, no lo engañan y siguen catalogando aunque firmaron la no autorización del basurero, a la alcaldesa, síndico, regidores y el secretario como viles traidores.

¿Cuáles son las ofensas?

Two.- Resulta que Esmeralda Mora en calidad de alcaldesa tropieza con la misma piedra y vuelve a empapelar a Lulú Palma, mujer aguerrida que ha tenido la valentía en calidad de ciudadana de señalar reiteradamente el mal actuar del Gobierno Municipal. Doña Lulú obviamente que con lo del basurero no estuvo de acuerdo y desde su trinchera comenzó a manifestar su descontento pidiendo al pueblo que se unieran para defender sus derechos para no dejar que a su querido Nanchital, lo agarraran de basurero lo que provocaría más contaminación de la que ya tiene la ciudad. Afortunadamente después de tantos dimes y diretes con el Gobernador, la alcaldesa, el Gobierno Federal, el pueblo se agrupó y ganaron la imposición que les querían hacer con el tiradero de basura.

Hay que señalar que quienes dieron la cara en ese masivo movimiento fue todo el pueblo, pero los únicos que denunciaron son: Mauro Irving Gómez Alarcón, Armando Bremont Pérez, Genaro Fernández González, Yolanda Carrasco Linares, Ilse Ortega Cruz, Roberto Sánchez Antonio, Guillermo Enrique Lam Jaime, Elda Luz Palma Martínez, ocho ciudadanos con los que Esmeralda Mora Zamudio, quiere mandar un mensaje a la gente y a la vez desquitar su frustración, coraje que le ocasionó su propia estupidez, de ir contra corriente de un pueblo que unido al final la venció, porque tenía todo la razón de no querer ser patio trasero de ningún otro municipio. Ahora resulta que con esta decisión el Gobierno Federal como Estatal no les van a hacer ninguna obra, pero cuál es el problema si de todas maneras este gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en su mandato no les aventó pero ni siquiera una piedra para tapar un bache, García Jiménez en todo su mandato creo que sin temor a la equivocación lo único bueno que ha hecho en todos estos años es bailar y sus camarones enchipotlados, se veían sabrosos.

Irving Alarcón, dijo que están esperando ser notificados para comenzar con el grupo de abogados armar la defensa de todos. "Nos vamos a defender nosotros como parte del pueblo tenemos derecho a nuestra libertad de expresión y a manifestarnos, extraoficialmente sabemos que la acusación es por violencia de género por decir que el gobierno tenía nula administración, en ningún momento estamos cometiendo violencia de género, ni política porque estamos hablando del gobierno y es libertad de expresión, la segundo es por la marcha de los 16 mil el 15 de septiembre, su argumento es que nosotros incitamos a la manifestación, al final del día las marchas son libres y cualquier ciudadano se puede manifestar así lo dice el Artículo 6". Por último, Irving Alarcón dijo que el siguiente paso será buscar la revocación de mandato de la alcaldesa Esmeralda Mora Zamudio, que jamás van a olvidar el daño que le hizo al pueblo de Nanchital, que ya se verán la cara en los tribunales y que por el momento festejarán el triunfo.

Otro que midió las aguas a los camotes en esta resistencia civil fue nada menos que el inmaculado secretario, asesor de las derrotas, el ajonjolí de todos los moles de negocios, Antonio García, quien envalentonado el viernes pasado se puso al tú, por tú, con los manifestantes amachado que no les quería entregar la copia del acta de cabildo, al final se le arrugó y no tuvo de otra que aflojar el papel.

Toño primero salió muy sácale punta, grosero, altivo, demostrando el poder que tiene detrás de las naguas de Esmeralda Mora, la población lo mandó por un tubo y le recordó que él es empleado del pueblo entre otras cosas que le subieron los bachocos al cuello, rapidito fue a buscar el papelito y la firma de su patrona antes que se fuera a relajar a Villahermosa. El Toñito está irreconocible se le subió la cajeta a la cabeza, los tiempos de carga cámara y humildad terminaron, ahora es el gran señor, quienes conocen su vida financiera aseguran que desde Carranza hasta la Esme, le ha ido súper bien con sus negocios detrás de las páginas.

Antonio sus impertinencias hasta ahorita solo le ha generado el descontento de la gente y en este movimiento quedó evidenciado, demostrado que carece de oficio político, que es cero operador, que desconoce totalmente el entorno municipal de Nanchital, por eso como funcionario es el más señalado por los nanchitecos desde el primer día que entró a la administración, acusado de tomar pésimas decisiones que en muchas ocasiones han empinado a su jefa, por lo tanto, por dignidad y el daño que ha ocasionado a Mora Zamudio, debería ser el primero en renunciar. Por los viejos tiempos se le recuerda a Toñito que los ciudadanos en Nanchital ya despertaron, mejor que le baje dos rayitas a su disque alto plumaje, no vaya a ser que un día de estos la gente pierda los estribos y lo saquen de su oficina, le den su paseo en burro y lo manden a freír espárragos a Coatzacoalcos donde radica.

Amado Cruz Malpica, no todo es su culpa

Three.- La muerte que sufrió el señor en la avenida universidad por ´Las Gaviotas´, es muy lamentable y no hay consuelo en estos momentos que valga para una familia que por el infortunio perdió a un ser querido de la manera menos inesperada. Amado Cruz Malpica, no controla la fuerza de la naturaleza, fuertes torrenciales de lluvias que provocaron vientos huracanados, varios puntos de la ciudad fueron afectados cayendo postes, árboles y colonias inundadas. Desgraciadamente esta persona pasaba por ahí en su vehículo, le tocó la mala suerte de estar en el momento, donde se dio el lamentable accidente.

No somos aplaudidores, pero tampoco es bueno que le pongan más leña a la hoguera de Amado Cruz Malpica, cuando la deba que la pague, todo lo que sucedió es verdaderamente terrible y un desventurado incidente que debería de servir para que el personal de alumbrado público revise todos los postes de luz entre otros puntos vulnerables de la ciudad como prevención para no lamentar futuros accidentes.

