Es realidad el Tren Interoceánico

Por: Ana Isabel Cruz Hernández Fecha: Septiembre 18, 2023, 11:23 a.m.

One. - El presidente Andrés Manuel López Obrador, hace un recorrido de prueba en el Tren Interoceánico de Salina Cruz Oaxaca con rumbo a Coatzacoalcos, a su paso la gente saludaba con mucha emoción al mandatario, en el vagón iban algunos miembros del gabinete como la secretaria de Energía Rocío Nahle, secretario de comunicaciones Jorge Nuño, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez. Por cierto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, trasmitió un video bastante emocionado casi proyectándose que eran para él todas las muestras de cariño de la gente que esperaba a su paso al presidente Andrés Manuel López Obrador, claro que se vale soñar. Cuitláhuac con su peculiar cancaneo empezó a narrar su aventura en el recorrido "Vamos en el tren transístmico, saludando todo el paso, algo realidad, regresa el tren de pasajeros a México y Salina Cruz, Oaxaca, conectado con Coatzacoalcos, Veracruz, si no me creen miren quién está Rocío Nahle (sonríe) y otros compañeros del gabinete del presidente".

Cuitláhuac García, se ha caracterizado en su gobierno por hablar como la Chimoltrufia ´Como digo una cosa, digo otra´ para algunos veracruzanos sus incoherencias, tomar mentiras como verdades lo ha llevado a que no le crean nada de lo que dice, a pesar de que se ve claramente que va feliz en el tren, tuvo que buscar testigo para que la gente le crea que efectivamente era él quien iba en el vagón. "Si no me creen miren quién está aquí", ternurita. Al gobernador la sonrisa seguramente le duró poco porque en Coatzacoalcos, esperaban al presidente una multitud de manifestantes, una vez más queda al descubierto la incapacidad del gobierno del Estado para solucionar problemas, el relleno sanitario en Nanchital, es un polvorín, Cuitláhuac mejor se hizo el loco, aventó culpas, dejó sola a Esmeralda Mora, a quien le crecieron los enanos.

VERÓNICA HERNÁNDEZ TIENE QUE INFORMAR

Two. - Se llegó el día en que la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns tendrá que informar detalladamente a Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación y a la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, sobre el caso de la exjueza Angélica Sánchez Hernández, luego de la petición de Margaret Satterthwaite de Naciones Unidas, a quien el gobierno de Veracruz se le ocurrió hacerse pato e ignorar y minimizar la situación.

Verónica Hernández, esperemos que tenga todo en orden en el caso de la exjueza, con acusaciones sólidas, no hechas al vapor y viseras que al final con un buen abogado y amparo les dan palo a la Fiscalía; ahí está libre Rogelio Franco Castán, después de 29 meses en prisión, bajo resguardo en su casita, familiares aseguran que todo fue persecución política, mientras otros opinan que lo entregó como carne de cañón su jefe, fue parte de los tratos ´Yo te doy y tú a quien me pone´ Franco era el segundo en importancia del gobierno y el más vulnerable de los yunista, Jorge Winckler es la cereza en el pastel.

EMPEZARON LOS DESTAPES EN VERACRUZ

Three. - Comenzaron los destapes en Veracruz y con eso la des-bandada de funcionarios para obtener la preciada inmunidad y fuero con diputaciones, senadurías, hasta ahorita nadie que ha estado en el gobierno estatal ha salido limpio, siempre cargan algún pecado a cuesta de su rapiña y año de Hidalgo.

El secretario de Educación Zenyazen Escobar, no fue ninguna sorpresa su destape, estaba más cantado que el ´Cielito Lindo´; Zenyazen siempre ha sido el caballo negro de Cuitláhuac García, si no fuera por tantos desacierto y metida de pata de quien mal gobierna ahorita Veracruz, se estaría escribiendo otra historia y Escobar García sin medirse con nadie fuera el futuro candidato a la silla maldita, ni modo se le cayó y va directo a la senaduría y los demás tiradores incluidos familiares de García Jiménez lo saben que si quieren llegar tendrán que meterle toda la carne al asador.

