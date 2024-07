A la One, Two, Three... En corto

Manuel Toledo, la misma gata revolcada es ganador

Al no haberse inscrito otra planilla para ir por la Secretaría General de la Sección 11, el gallo de Ramón Hernández Toledo, se va solito en la próxima elección que se efectuará el 15 de julio. Manuel Toledo Vera al no tener ningún contrincante tiene ganada la contienda y puede hacerlo sin acalorarse, hasta por un voto.

El 12 de julio cierran campaña y 14 veda electoral; el gallo de Ramón era el virtual ganador aun con algún contrincante que le disputara la elección, la tenía papitas, ya que ellos mismos hacen el conteo de los votos, este proceso es una vil farsa permitida desde las entrañas de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, quien le confeccionó un traje a la medida a los líderes charros del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STPRM), quien va a participar si de antemano saben que van al despeñadero todos los que entren a la gran estafa de la elección. En esta ocasión es la misma gata revolcada, la candidatura de Manuel Toledo Vera, es mero trámite y es el ganador.

En la Sección 11 murió la disidencia, no hay nadie que le haga frente a Ramón Hernández Toledo y a funcionarios dinosaurios, así moribundo como dicen que encuentra, dejó a varios grupos opositores bien pelados, hay que decir que tuvieron su momento de gloria y esperanza de cambiar las cosas, pero fue remar contra corriente y quedaron desarticulados, por no tener condiciones para jugársela y el gobierno actual no los apoyó como ellos esperaban y por eso optaron por desertar de su lucha sindical.

Ramón Hernández Toledo, tiene 34 años como líder de la Sección 11; 67 de laborar en PEMEX y 86 años cumplidos y no hay para cuando le den su oficio de jubilación al Tío Moncho y mientras no le den cran, el señor sigue mandando y marca la pauta y quien va como secretario general y ahora se decidió por Manuel Toledo Vera, una persona que según comentarios de los trabajadores es bastante prepotente y sangrón y por eso no estuvieron muy de acuerdo con su nombramiento, pero quien manda y decide dijo que él iba y ahí está el oficio su nombre en letras grandísimas que es el palomeado del Tío Moncho.

Aunque cada año sale que Don Ramón Hernández Toledo, está colgando los tenis, simplemente son habladurías y rumores que sacan algunos para tener de que conversar y eso de su jubilación pues brilla por su ausencia. PEMEX, le ha seguido dando chance junto con Ricardo Aldana Prieto y no hay para cuando deje el poder. Hernández Toledo, está más duro que pan de callejón y no va soltar las riendas del sindicato y mucho menos dejará que haga y deshaga Toledo Vera en su reinado, él seguirá mandando y teniendo en sus manos los destinos de la sección y de los trabajadores hasta el último suspiro de su vida. Manuel Toledo Vera, aunque se escuche mal, simplemente será otro calienta silla que pasa por el cargo de secretario general, sin pena, ni gloria.