En Xalapa, encabeza Rocío Nahle reunión de Evaluación para la Mejora Educativa

Durante la quinta reunión de Evaluación para la Mejora Educativa en la zona centro, la gobernadora Rocío Nahle García destacó la importancia de la planificación para organizar el contenido y las actividades de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de la comunidad estudiantil.

Como respuesta a la petición de los docentes, instruyó a la Secretaría de Educación imprimir materiales de planeación, que incluyan los ejes articuladores de la Nueva Escuela Mexicana, así como los procesos de desarrollo y evaluación, y entregarlos directamente a los docentes.

En la escuela primaria Carlos A. Carrillo, se dieron cita directores y supervisores de más de 900 planteles de Alto Lucero, Chiconquiaco, Coatepec, Coacoatzintla, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Las Vigas, Naolinco, Perote, Xalapa y Xico, con el objetivo de definir estrategias que garanticen la permanencia de niñas y niños en las escuelas.

Durante el diálogo, la Mandataria reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el sector, a través de medidas como la eliminación de la reforma a la Ley del ISSSTE, la suspensión del aumento en la edad de jubilación, la congelación de créditos del FOVISSSTE y la reactivación de programas de vivienda para docentes.

En este último caso, de no concretarse desde el ámbito federal, el Gobierno del Estado lo asumirá como una responsabilidad directa; todos los docentes que no cuenten con prestaciones de vivienda, contarán con un programa que les permitirá adquirir una.

"Son tres sectores con los que me comprometí: policías, madres solteras o jefas de familia, y el magisterio; hoy mismo se lo plantearé a la Presidenta y si no se puede, no hay problema, ese compromiso lo hice con ustedes y es un hecho".

Por su parte, la secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, junto con representantes del magisterio, señaló que uno de los principales objetivos de estas reuniones es garantizar que los estudiantes permanezcan en las escuelas hasta concluir sus estudios universitarios, con apoyo del sistema de becas del Gobierno.