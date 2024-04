Pepe Yunes toma consejo de Alazraki y Castañeda, campaña sucia

José Yunes Zorrilla, candidato por la coalición del PRI, PAN, PRD, por lo visto está siguiendo el manual sugerido al pie de la letra de Jorge Castañeda y Carlos Alazraki, de hacer campañas sucias, muy sucias en contra de la candidata de MORENA, Rocío Nahle García, puntera de esta elección. El desangelado Yunes Zorrilla, no le apuesta a otra cosa que manejar la calumnia como su principal propuesta de campaña.

"Hacer guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia; ´se excusa y prosigue´ no es que yo recomiende que lo hagan, no tengo vela en el entierro me da entero lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico, el manual ahorita todo lo negativo con Claudia, no con López Obrador o también con López Obrador, pero ya con ella investigación de oposición, con chismes con todo" Jorge Castañeda. Mismo que está aplicando el pan sin sal de Pepe Yunes.

"Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda, mientras más mentiras des contra MORENA, mejor te va" Carlos Alazraki.

El candidato priista quien tiene memoria corta, pretende venderse a los veracruzanos como un hombre tachado de virtudes cuando el olor que despide es putrefacto por toda la corrupción y saqueo que durante años le hicieron al pueblo de México. Veracruz es el gran ejemplo de cómo los priistas y panistas, gobernaron para su propia conveniencia, son quienes le abrieron la puerta a la maña y ahora se quejan de la inseguridad que existe, cuando ellos mismos la propiciaron. Que sinvergüenzas son todo este ´Clan de los Yunes´.

Los ´Yunes Azules´, tienen a marchas forzadas trabajando su cuarto de guerra, porque no quieren perder la senaduría, la gubernatura no les interesa mucho, si se dan cuenta el ´Chiquiyunes´ no comparte espectaculares con Yunes Zorrilla, porque ellos saben que su imagen le resta votos, tienen muy medida la situación en la que están y lo confirmó su gente cercana, quienes dicen que la tienen muy difícil para revertir los números que trae arriba la candidata de Morena y por eso cada semana tienen que reventar un nuevo argüende para tirarle a Rocío Nahle García, como dice Castañeda es lo de hoy, hacer guerra sucia, pero en serio, investigación con chismes para bajar la candidatura de quien puntea en este caso las encuestas de Veracruz. Esa misma estrategia la hizo Miguel Ángel Yunes Linares, en contra de Javier Duarte, ganó, pero le quedó mal al pueblo veracruzano con todas las promesas que nunca cumplió y al final de su mandato nomás no arregló ni la cama donde dormía, su hijo también aplicó el mismo método de argüende acompañado de paleros que le hacían segunda en la detonación de escándalo, cero propuestas, puro circo para desacreditar a sus adversarios y perdió la elección a la gubernatura.

Pepe Yunes Zorrilla, hizo su escándalo a nivel nacional, ahí le van a cobrar la factura Alazraki, Castañeda, estos no dan consejos de a gratis y el pan sin sal de Yunes Zorrilla, les hizo caso implementando campaña sucia, llena de escándalo, argüende, pretendiendo tapar que la gente se le olvide que es candidato del PRI, el partido más corrupto en la historia de este país. Pepe pertenece a la mafia del poder que tanto ha combatido en todos estos años López Obrador.

A pesar de tanta campaña sucia sin ninguna propuesta, la mayoría de la gente prefieren seguir apostándole a Morena, el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, el presidente con la más alta aceptación de la ciudadanía. José Yunes Zorrilla, al igual que los hijos de Miguel Ángel Yunes Linares, ha vivido toda su vida del erario público de donde proviene realmente su gran fortuna, eso de que su familia es muy rica, pues sí, pero cada quien tiene su propio billete; más de 14 años saltando de un escaño a otro, cobrando con la derecha sus votos y sirviéndole al régimen de los neoliberales le ha dejado mucho dinero, claro que siempre manejándose como un hombre humilde, honorable con una vida recta, que en esta campaña se le cayeron sus grandes atributos y careta del caballero de la política, quedaron exhibidas sus dos mansiones y dos hogares, su cuestión personal no tendría importancia, el problema es pretender engañar al pueblo veracruzano exhibiéndose como una persona intachable, cuando en realidad es un gran hipócrita, sin escrúpulos, jugando a la doble moral.

Pepe Yunes, candidato del PRI-PAN, representa el entreguismo, corrupción, todo lo que el pueblo rechaza. Yunes Zorrilla, cuando fue diputado federal, votó la reforma de Peña Nieto, avalando la entrega del petróleo y la industria eléctrica, debilitando a las empresas nacionales como CFE, PEMEX, desmantelaron y entregaron la riqueza a compañías privadas extranjeras, cuando estuvo de legislador el ´Pepe´ solo se concretó a favorecer a los españoles de Iberdrola.

Pepe Yunes, siempre ha visto para su santo, le dio la espalda al pueblo, ahorita en campaña anda muy preocupado por los apagones que hay en Veracruz, pero cuando estaba de servil con su bancada priista, solapó a su presidente Peña Nieto, quien no invirtió un solo peso al mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahí si no le importó que no hubiera luz.

Este gris político lo único que ha hecho a lo largo de su carrera en San Lázaro y el senado, es ser cómplice de las raterías y la destrucción de las empresas mexicanas como Petróleos Mexicanos que las dejaron caer hasta convertirlas en chatarra. Pepe Yunes, representa a la corrupción, la deslealtad y es una falacia su tan trillado amor a Veracruz. ´El león no es como se pinta´.

La guerra sucia, no se va a terminar y Pepe Yunes va a seguir apostándole a eso de denostar a la candidata Rocío Nahle, quien al corte de este 3 de abril la encuesta de POLLS.MX, le da una ventaja del 56% contra un 38% que trae Yunes Zorrilla.

La gente no es tonta y conoce la procedencia de cada candidato y sabe perfectamente que el PRI y el PAN, son partidos con un negro historial de corrupción en nuestro país. La ciudadanía tiene memoria y no quiere que los mañosos regresen a gobernar, se robaron todo lo que pudieron, privatizaron, por eso, nadie en su sano juicio quieren que retornen al poder los neoliberales, los números y la preferencia del voto de los veracruzanos están a favor de la candidata de Morena, Rocío Nahle García, quien se terminó de pulir en la política al lado de Andrés Manuel López Obrador, como secretaria de Energía.

Es tiempo de las mujeres y los tiempos de Dios que son perfectos, así que tranquilo camilo.

