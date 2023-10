El Estado de Derecho no existe en Veracruz

Octubre 02, 2023, 07:00 a.m.

One.- En Veracruz el Estado de derecho no existe, Cuitláhuac García Jiménez, ha manipulado tanto la procuración de Justicia a cargo de la Fiscal Verónica Hernández, que todas sus querellas se las han ganado los denunciados, porque la mayoría son sin fundamento y la única finalidad es saciar venganzas y odios de quien hoy gobierna; la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la mantienen para someter a jueces a caprichos personales sin administrar nada que se parezca a justicia y las finanzas bien saqueadas; mientras los juzgados se caen a pedazo y no cuentan con lo más elemental que es papelería, computadoras, para levantar una denuncia y si se quejan los trabajadores de sus condiciones en las que laboran los corre o mete a la cárcel.

“Tanto es así que inclusive al ejecutivo le han revertido diversas resoluciones porque los acusados se inconformaron en los órganos y Tribunales Federales, mismos que le dieron sentencias contra el propio gobernador, el Poder Legislativo aprobó indebidamente leyes que han sido votadas, rechazadas por la Suprema Corte de Justicia; ejemplo el delito de ultraje”. Así lo declaró el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados de Coatzacoalcos, Marco Antonio Madrazo Carrión.

El abogado prosigue “La manipulación que hace la procuración de justicia solamente lo realiza para satisfacer venganzas políticas, han sido abusos y acusaciones sin fundamentos, el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, víctima de persecución política, con 25 años de carrera quien fue detenida dos veces y un mes después fue puesta en libertad, pero le fincaron un expediente plagado de inconsistencias e irregularidades que ponen al descubierto como se maneja el poder político y judicial en el Estado de Veracruz; tenemos el caso de Florencio Hernández, lo trasladaron desde Xalapa, para la ciudad de Oaxaca, con la finalidad que la asesoría jurídica no la tenga a la mano, mantenerlo preso y tarde más una correcta defensa; los tres poderes tanto Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo, son órganos fallidos en estado de derecho, Veracruz secuestrado por gente ignorante en la impartición de justicia que solo los mueve el odio ” señaló Marco Antonio Madrazo Carrión.

Por cierto, Rogelio Franco Castán, supuesto preso político y a quien le fincaron 9 delitos entre ellos el ultraje a la autoridad, dicen quienes conocen a fondo su caso, que está casi libre de todas las acusaciones que le fincó el gobierno de Cuitláhuac García y que en los próximos meses estará tomando protesta como diputado federal.

ORFIS vuelve a sacar sus ratones

Two.- Una vez más el ORFIS anuncia daño patrimonial de mil 503 millones 890 mil 803.76 pesos en las cuentas públicas de 2022, el problema es que los que ahora parten el pastel dentro del Gobierno se arreglan con el funcionario o alcalde y fin de la raterías en los municipios y dependencias estatales.

No sabemos porque el ORFIS sigue sacando sus números alegres y millones de pesos robados en ayuntamientos y dependencias del gobierno si nadie devuelve nada, mucho menos pisan la cárcel, solo agarran para taparle el ojo al macho a municipios pequeños, los ayuntamientos grandes los comercializan y ahí es donde se van hasta las manitas de billetes quienes mueven el pandero en este gobierno. Van de nuez Miguel Ángel Tronco Gómez, quien supuestamente saldó la deuda con 25 millones de pesos a quien mece la cuna en el Congreso del Estado y éste se mochó con quien ahora desconoce como jefe, lo único cierto que hasta la fecha no les han hecho nada, ni les harán a Joaquín Caballero de Coatzacoalcos, Nicolás Reyes de Minatitlán, entre otros ilustres ratones que siguen disfrutando la millonada que pepenaron cuando disfrutaron del pinche poder.

Este 2022 salieron con observaciones, Nanchital, Xalapa, Veracruz, CMAS Coatzacoalcos, el Itesco con observaciones y daño patrimonial, SEDEMA, SEDARPA, los tecnológicos Coatzacoalcos, Las Choapas, Cosamaloapan. Pero pues nada de qué preocuparse porque el ORFIS solamente es el anunciador para que los ratones se muevan y corran a negociar con los padrinos mágicos del gobierno, a quienes les cae como perlas estas raterías y juntar billetes para financiar las futuras campañas políticas.

Nanchital sigue en la lucha del relleno Sanitario

Three.- El pueblo de Nanchital sigue más unido que nunca y hacen guardias frente al terreno donde quieren poner el Relleno Sanitario Regional, hace apenas unos días el dueño Roque Ávalos sintió en carne propia el repudio y reclamo de la gente que hacía guardia frente a la puerta donde quieren imponer el basurero; el millonario terrateniente Roque Gabriel Ávalos Chao, se bajó a abrir el candado para salir en su flamante camioneta y fue cuando las personas le gritaron. “Roque nos traicionaste, traidor, traidor”, “Si volviera a vivir tu padre Roque, se vuelve a morir, convertiste su tierra en tiradero de basura”, “Nos fregaste Roque”, fueron algunas consignas con las que fue señalado el dueño del predio en Pollo de Oro.

Mientras la alcaldesa Esmeralda Mora Zamudio, bailaba en la Cumbre Olmeca en Santiago Tuxtla, Veracruz; moviéndose tan ligera como una pluma, sacándole con sus pies brillo a la tarima, sin que le preocuparan los reclamos de los nanchitecos.

Esmeralda a pesar de que está disfrutando las mieles del pinche poder se le olvida o se hace pato que el poder no es eterno, es pasajero y va salir señalada, repudiada por todo un pueblo que le dio la confianza para que llegara al gobierno, la gente puede perdonar la ignorancia, la arrogancia, pero nunca que por quedar bien antepusiera sus intereses fregando a los ciudadanos que les están imponiendo el basurero regional; por eso pasará a la historia como la peor alcaldesa que haya tenido Nanchital.

