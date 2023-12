CTM es autónoma dice Carlos Vasconcelos

One.- Carlos Vasconcelos Guevara, dijo que la CTM es autónoma y por lo tanto cada quien es libre de tomar su propio camino y decidir a quién va apoyar en las próximas elecciones. "Nosotros vamos a apoyar a Pepe Yunes, son 110 sindicatos regionales en 4 municipios, Moloacán, Ixhuatlán, Agua Dulce y Coatzacoalcos, aquí en Coatza hay 60 sindicatos, pero todos vamos con la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz" externo Vasconcelos Guevara.

Para nadie es un secreto que los miembros de la CTM en Coatzacoalcos se la van a jugar con José Yunes Zorrilla, aquí no se pondrán los miembros camaleónicos, el apoyo está bien definido para el candidato de la coalición.

No es una novedad que ciertos líderes reniegan de su partido y se quieren deslindar para irse a poner de tapete con la Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, que va arriba en las encuestas en el estado; Víctor García Trujeque, líder de la CTM en Veracruz, no fue ninguna sorpresa sus declaraciones porque ahorita cual más ve por sus propios intereses para ir en busca de su huesito con carne. El dirigente en Veracruz, no sabemos si su ofrecimiento y su entrega en cuerpo y alma a MORENA fue a título personal, si no fue así, antes de echar las campanas a volar tendría que haber convocado a una asamblea con los dirigentes regionales y hacerles saber su intención de pactar con los morenos y ver si los miembros están de acuerdo de ser entre los guindas cola de ratón, digo porque en el PRI este sindicato siempre ha sido cabeza de león.

Siguen las quejas de la Fiscal Mauren Leslie Ruiz

Two.- Hace apenas unos días el doctor Marco Antonio Madrazo Carrión, presidente de la Alianza de Abogados de la Delegación de Coatzacoalcos, señaló a la fiscal Mauren Leslie Ruiz, de darse el tacazo de no recibir a los litigantes en su oficina y llovieron las quejas, señalando el mal proceder de dicha funcionaria quien trae su negro historial desde que estuvo en Jalacingo, Cosamaloapan y Veracruz, donde fue removida, mientras otros aseguran que fue corrida por todas las malas prácticas cometidas en esos municipios.

Leslie Ruiz, después de estar en la banca fue rescatada por Manuel Fernández Olivares, secretario técnico de la Fiscalía del Estado, quien dicen que la mandó a Coatzacoalcos, a cuidar el negocio; la fiscal desde que estaba en los otros municipios operaba con un litigante y aquí no ha sido la excepción su litigioso es José Luis Aguirre Macedo, a quien señalan de favorecerlo con la mayoría de los asuntos, los cuales comercializa y se mocha con su respectivo porcentaje, si hay dinero avanzan el proceso, sino se estancan y duran años en el olvido. La impartición de justicia en Veracruz cada día es más ineficiente y la mayoría de estas dependencias están copadas por la corrupción interna que existe, la ciudadanía no les tiene nada de confianza porque quienes tienen la obligación de hacer la ley pronta y expedita, mejor la venden al mejor postor y mientras sus jefes sigan operando desde lejos, los ratones se comerán todo el queso que encuentren.

Gersaín Hidalgo, ¿con que candidato la jugará?

Three.- Algunos se preguntan ¿Con qué candidato se la va a jugar Gersaín Hidalgo Cruz? ¿Pepe Yunes o Rocío Nahle? El Gersa aunque agarró hueso con la regiduría del PRI, su lealtad nunca ha sido su fuerte y ahora mucho menos cuando dicen que sus bolsillos están repletos del color guinda.

Hay varios que tienen el pendiente de saber a quién va a traicionar esta vez el exlíder del SUEM, Al PRI desde que empezó la campaña ya se sabía que se había vendido con los contrarios, solo el candidato le creyó sus miles de votos que disque traía y nunca aportó, por eso no hay que quebrarse mucho la cabeza pensando si el Gersa se va con melón o sandia, finalmente se va a ir con quien le llegue al precio y le garantice posiciones para seguir disfrutando del pinche poder.

Jorge López Ríos, por cierto, le ganó a Gersaín Hidalgo Cruz, la demanda que interpuso hace años cuando el exlíder del SUEM en un acto milagroso revivió hasta los muertos que votaron en una asamblea que nunca se efectuó. Así destronó y quitó del camino a López Ríos, quien se arrepiente del apoyo que en su momento le dio Gersaín quien hambriento de poder lo traicionó. Esta es la segunda vez que le gana Jorge la demanda al Gersa, solo que en la pasada administración de Víctor Carranza, lo reinstalaron y al día siguiente casi lo sacan del Ayuntamiento con la policía y le dieron muchos pretextos para no devolverle su trabajo.

Gersaín Hidalgo, en muchas ocasiones ha dicho que mientras él siga reinando en el SUEM, Jorge López Ríos y los demás desterrados, no volverán al ayuntamiento, ni al sindicato, veremos qué pasa en los próximos días, si el Gersa, se va a pasar por el arco del triunfo la orden del juez con la reinstalación, o va a optar por doblegar nuevamente a las autoridades y amenazar a esta administración con armarles zafarrancho con los miembros del SUEM, ojalá no se la vuelvan aplicar.

