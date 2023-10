Basificados de Pemex piden cambiar plan de retiro

One.- Un grupo de más de 70 trabajadores basificados en la zona sur por Petróleos Mexicanos, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador, que les cambie el plan de jubilación que les estipuló PEMEX al momento de ser contratados porque muchos pasan de 50, 60, 70 y casi 80 años, por lo tanto el esquema llamado plan ‘B’ donde el trabajador tiene que aportar dinero junto con el patrón no les da tiempo necesario para cubrir al 100% el salario para obtener un retiro digno por avanzada edad.

Transitorios que fueron basificados no quieren ser tachados de malagradecidos por el contrario reconocen y agradecen Andrés Manuel López Obrador que les cumpliera cabalmente su palabra de darles la planta, este grupo de trabajadores por años fueron explotados, pisoteados sus derechos por parte del sindicalismo; Pemex al otorgarles la planta les dio la autonomía con un trabajo seguro que les garantiza el sustento económico para la familia. Donde están tronando todos es con el nuevo esquema con que fueron ingresados al sistema de la empresa perdiendo sus derechos de jubilación. A empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el Presidente si los apoyó y fueron regresados a su antiguo régimen de jubilación.

Abogado laborista opina de los basificados

Two.- El abogado Víctor Leopoldo Valenzuela Olive, experto en temas laborales de PEMEX, preguntamos su opinión sobre el asunto que tiene la clase trabajadora que fueron recientemente basificados por Petróleos Mexicanos y a quienes les cambiaron el esquema de jubilación y esto fue lo que dijo.

“La única solución que yo veo es que el trabajador entable una demanda para que Petróleos Mexicanos les reconozca la antigüedad que en algunos casos le redujeron a la hora de su basificación, aportando todas las pruebas y documentación que compruebe los años laborados en PEMEX para que un juez dictamine y determine la antigüedad del trabajador y ordene a la empresa reconocer los años laborados y se jubile con la antigua ley”.

Valenzuela Olive determinó que es muy difícil que las personas que obtuvieron la planta les cambien su esquema de jubilación y fue directo al decir; “si los trabajadores están esperando que PEMEX cambie esta situación van a perder el tiempo y lo más recomendable es que interpongan una demanda para que reconozcan que por avanzada edad no debieron ser considerados para el esquema de ahorro si no para la anterior jubilación”. Afirmó el abogado.

“Quiero decirles que la mejor opción que tienen los compañeros es demandar ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y que no permitan los compañeros que les tomen el pelo, a la hora de interponer la denuncia, porque las demandas se presentan individualmente, no son colectivas, cada uno tiene característica diferente ya sea por edad, antigüedad, categoría, etcétera, por eso son de carácter estrictamente personal”, Víctor Valenzuela.

Por último, el abogado señaló que si al trabajador le están reconociendo la antigüedad no tenían por qué dejarlo fuera y cambiarle su esquema de jubilación.

“Mire hay algo medio turbio ahí porque hay muchos que basificaron con todos los elementos de antigüedad, edad para dejarlos como estaban, lo único que hicieron es quitarle con ese sistema una carga económica a la empresa, el trabajador debe dejar a un lado el sentimentalismo del agradecimiento y meter su denuncia, si esperan que los ayuden, se van a quedar esperando y quizás muchos trabajadores se queden en el camino, tienen que demandar, no tiene de otra”, puntualizó el Lic. Víctor Leopoldo Valenzuela, experto en asuntos laborales.

El Presidente da su bendición a Rocío Nahle

Three.- El pasado viernes el que entendió, entendió y fue el último día como secretaria de Energía de Rocío Nahle García, se dio su partida de SENER en su querido Coatzacoalcos, quien mejor que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien una vez más la despide de su gabinete afectuosamente y deseándole lo mejor en su próximo peldaño.

Coatzacoalcos, una vez más toma su fuerza Rocío Nahle, porque en este terruño veracruzano comenzó su historia política, aquí comenzó su lucha en la izquierda la que la llevó a trabajar y ser reconocida por su desempeño por AMLO, quien le dio toda la confianza para que ella estuviera al frente de uno de los proyectos emblemáticos de este sexenio, la construcción en tiempo récord de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

Rocío Nahle, no importa si es de la Conchinchina, Coatzacoalcos una vez más la vuelve a arropar y desde esta tierra en el Sur, el presidente le da la patadita de la buena suerte para que siga su camino político rumbo a la gubernatura de Veracruz; como dijo mi tío Don José, ‘El hombre o la mujer no es de donde nace, si no de donde se hace, aquí se hizo Rocío Nahle, aquí tiene su hogar, aquí nacieron sus hijas, aquí hizo amigos, hoy en día cada quien tiene derecho de elegir que quiere ser, si ella dice ‘soy veracruzana’ es su decisión y se terminó el arguende; para cerrar con broche de oro, el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, le dio su bendición, si no entendieron los demás es cosa de ellos.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas