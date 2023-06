Escalofriante misterio del 'Castillito', testimonios paranormales estremecen a Coatzacoalcos

Uno de los lugares que es mayormente considerado como un lugar tétrico, de ambiente pesado y que además ha dado de que hablar en los últimos meses es el 'Castillito' del parque de Playa Sol, debido a las supuestas experiencias paranormales que los habitantes de Coatzacoalcos han presenciado en este sitio. Sin embargo, no podemos esperar que este sea el único en la ciudad.

Fue a través de una página de Facebook que lleva por nombre "Dark Coatza- investigación paranormal" donde se compartió un relato en el que presuntamente una familia habitante del fraccionamiento Puerto Esmeralda en Coatzacoalcos habría experimentado sucesos extraños a raíz que una pareja se fue a vivir a un lado de su hogar.

Dicha publicación alcanza los más de 170 comentarios, casi 250 compartidas y poco más de 200 reacciones.

La casa de alado

De acuerdo al relato otorgado, del departamento de la pareja de alado, quienes al parecer recién comenzaban su relación, se escuchaba cada noche sonidos raros "como si alguien estuviera vomitando toda la noche", además por el balcón salían olores extraños, como inciensos de hiervas, y siempre acompañados de un olor a carne podrida.

"Nosotros siempre tuvimos la duda de que era lo que tanto hacían, porque toda la madrugada se escuchaba que estaban despiertos y luego se escuchaba como si golpearan en las paredes", detalla la publicación.

De tanto escucharlo, aseguran que llegó el tiempo en que se acostumbraron a tales sonidos, sin embargo, un día notaron que llegó una carroza a dicho domicilio.

"Nosotros bien sacados de onda nos preguntamos ¿quién habrá fallecido?"

Por los rumores que corrían entre los vecinos y al ver que el muchacho de alado estaba solo, intuyeron que quien había fallecido era la mujer, por lo que al poco tiempo el joven se fue del lugar, quedando la casa completamente deshabitada, por lo que sintieron un gran alivio pensando que todo el mal rato había pasado.

"El problema fue que al tiempo después, una noche que estábamos dormidos mi esposa y yo oímos un brusco sonido, como si alguien le hubiera pegado un martillazo a la pared"

Al salir a ver de qué se trataba, aseguran que no había absolutamente nadie, ni se veía rastro que alguien haya entrado a la casa. Al pasar de los días, y dirigiéndose al cuarto de su pequeño hijo, escucharon que este hablaba con alguien, al quedarse oyendo que era lo que el niño decía quedaron helados.

"Mi hijo estaba diciéndole a lo que sea con lo que hablaba que sus papás se enojarían porqué se metía a la casa sin permiso y que lo iba a acusar (jamás escuché que alguien o algo le contestara a mi hijo) enseguida abrí la puerta y le pregunté qué con quien hablaba".

Asegura el padre que el niño se puso a llorar ya que no quería que lo regañara ya que la vecina se había metido a su cuarto sin permiso.

Inmediatamente la familia decidió echar agua bendita en toda su casa.

Al pasar de los meses dejaron de presenciar sucesos extraños, sin embargo, hace unas semanas, su esposa se encontraba tendiendo ropa en la parte del área verde, en el claustro, cuando escuchó un grito aterrador.

"Baje corriendo pensé que le había pasado algo a mi hijo, pero no... oh sorpresa la que me lleve, mi esposa estaba tirada en el piso llorando de tremendo susto que se llevó".

Al momento de llegar con ella, su pareja aseguraba que mientras se encontraba haciendo la actividad, volteó por curiosidad al cancel de la casa de alado y ahí estaba la mujer que había fallecido, parada, observándola desde la casa deshabitada.

"Espero que todo esto no vuelva a pasarnos y solo nos encomendamos a Dios" finalizó el relato.

¿Qué opinas? ¿Crees que sea una historia real?