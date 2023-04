Sin denuncias por cobros excesivos en Expo Feria Coatzacoalcos, por ahora

Hasta el momento no se ha registrado ninguna denuncia formal contra comerciantes que se exceden en el precio de la venta de la comida en la Expo Feria Coatza 2023, confirmó la presidenta del comité organizador, Lourdes Hidalgo Carrión.

La empresaria porteña exhortó a los asistentes a la feria que revisar los precios de los productos antes de consumirlos.

En redes sociales fue publicado un caso donde le cobraron 700 pesos a una persona por la compra de dos gringas, un mega hot dog y dos botes de agua de jamaica de un litro.

ATENDERÁN EL TEMA

La exdirigente de la Canaco de Coatzacoalcos, dijo que atenderán este tema, con tal de evitar cualquier cobro excesivo aplicado a los visitantes.

"El área más controlada es la del Teatro del Pueblo, no he visto que los precio sean muy abusivos, por ejemplo, la cerveza con su vaso y todo 50 pesos, no se me hace caro, pero hoy (miércoles) vamos a dar una vuelta por ahí, vamos a revisar", afirmó.

Hidalgo Carreón invitó a los asistentes a que reporten cualquier anomalía en las oficinas del comité organizador.

En la Expo Feria Coatzacoalcos 2023 existen de 40 locales de comida en diferentes puntos del recinto, algunos de ellos instalados en la zona del Teatro del Pueblo.