No debe tomarse a la ligera decreto contra el cigarro: Canaco (+Video)

El decreto que regula la exhibición y venta de cigarros no debe ser tomado a la ligera, especialmente en bares, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), María de Lourdes Hidalgo Carrión.

"Como esto apenas se ha dado a conocer, creo que todavía no se han dado cuenta, han de pensar que si no los revisan que sigue igual y no... no lo podemos tomar a la ligera, creo que sí va a haber alguna reticencia a esto", destacó la presidenta de la Canaco Local.

DECRETO OFICIAL

El pasado 16 de diciembre de 2022 se publicó este decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el que se dio a conocer una nueva disposición en el Artículo 50 Bis de la Ley General del Control del Tabaco.

Éste consiste en prohibir la exhibición directa o indirecta de estos productos, por lo que deberá realizarse a través de una lista textual y escrita con sus precios, logotipos, sellos o marcas; dichas disposiciones entran en vigor el 15 de enero.

"Ya a nivel nacional, nuestro presidente de la Canaco, ya hizo declaraciones y habla de que va a afectar sobre todo a la cuestión turística, porque en hoteles y restaurantes no se va a permitir fumar", indicó Hidalgo Carrión.

Y es que las nuevas disposiciones de este decreto también se extendieron a cualquier lugar de trabajo, espacios colectivos como plazas, parques playas, estadios, así como en el transporte público y escuelas de todos los niveles educativos; es decir, se volverán espacios 100% libres de tabaco.

"Sí hay, se puede decir, cierta inconformidad, puede ser que afecte la cuestión turística... (en la Canaco Coatzacoalcos) no son muchos, a lo mejor restaurantes y bares son unos 20 (socios locales), pero sería cuestión de platicar con ellos, aunque todavía no sabemos nada, esto será cuando llegue un comensal y se le diga que no puede fumar", remarcó Lourdes Hidalgo.

En Coatzacoalcos las tiendas de abarrotes y algunas de conveniencia ya se sumaron a este decreto al quitar de los aparadores las cajetillas de cigarro, aunque a partir del domingo deberá ser en todo tipo de establecimientos.

"Lo que va a ser más complicado, aunque sabemos que es para beneficio de la salud de todos, va a afectar a los bares... en los restaurantes está más regulado", puntualizó.

Ya no podrá fumarse en áreas de trabajo, así como entradas y salidas, entre otros.