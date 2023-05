No paran las quejas ante Derechos Humanos contra FGE y SSP-Veracruz: Namiko (+Video)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibe de 800 a 1000 solicitudes de intervención, siendo solamente 15 por ciento de quejas: Namiko Matzumoto

La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ocupan los dos primeros lugares en torno a quejas que recibe la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señaló su presidente, la Doctora Namiko Matzumoto Benitez.

El tercer lugar lo ocupan los ayuntamientos seguidos por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud y en menor número la Secretaría de Finanzas, refirió la funcionaria.

"A nosotros nos llegan las solicitudes de intervención, siendo entre 800 y 1000 al mes, donde un porcentaje entre 10 y 15 por ciento son quejas, ya que el resto son de otros mecanismos de atención, como son las gestiones o las asesorías", puntualizó Matzumoto Benitez.

CERCANÍA GRACIAS A FIRMA DE CONVENIO

La serie de charlas que vienen brindando en el estado, se han logrado gracias a la firma de un convenio realizado el año pasado, gracias a que iniciaban las administraciones municipales, por lo que forman parte de esa situación.

"Estamos capacitando no solo en torno al uso efectivo de las fuerza, derechos humanos, violencia de género, tortura, violación de derechos graves, lo que se hace de manera mixta, en sistema presencia y virtual, que se han tenido muchos éxitos", mencionó la funcionaria.

Sobre el uso ilegítimo de la fuerza, o uso excesivo de la fuerza, los cuerpos de seguridad están autorizados para utilizar la fuerza, incluida la fuerza letal, pero hay normas para el uso, lo cual deben tener muy en claro los elementos policíacos.

NO TODOS ACATAN LAS RECOMENDACIONES

"Las recomendaciones no son obligatorias, es decir, si la acepta o no las acepta, cada recomendación de la Comisión, está perfectamente fundada y motivada, lo cual no deja lugar a dudas cuando la CEDH dice que se han violado derechos humanos y así está acreditado, uno esperaría que la autoridad aceptara esa recomendación.

Es una grandiosa oportunidad de enviar un mensaje contundente a la sociedad de que puede haber errores en las dependencias, pero que no se van a tolerar por parte de sus titulares y no solo eso, se van a enmendar, se va a trabajar que no vuelvan a ocurrir esos hechos y se van a reparar a la victimas.

Pero bueno ese es mi enfoque de estas circunstancias que no necesariamente puede ser compartido por los titulares de las dependencias recomendadas.

¿Qué es lo que se ha hecho?, orientar a las víctimas en este caso de que impugnen el rechazo de la recomendación o la no aceptación, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien será quien determine en última instancia", finalizó Namiko Matzumoto Benitez.