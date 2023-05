¡Ojo! jóvenes presentan problemas auditivos por uso de auriculares (+Video)

Siete de cada diez jóvenes de entre 15 y 30 años de edad presentan problemas auditivos de manera prematura, por el uso de auriculares para escuchar música a altos niveles.

Lo anterior, lo dio a conocer José Juan Ríos Ramírez Director de Gestoría para Personas con Discapacidad en Coatzacoalcos, quien expuso que éste problema se ha venido agudizando en los últimos años.

"Por el uso de aparatos, son jóvenes entre 15 y 30 años, pero en los niños no hemos detectado, pero son los jóvenes que escuchan la música a volumen muy alto, digamos que son siete de cada diez, son todos", comentó.

Dijo que la exposición al ruido constante, los altos niveles de música, así como el uso de audífonos, pueden ocasionar pérdida auditiva prematura hasta 30 años antes de lo normal.

Una persona expuesta a ruidos fuertes durante un largo período, por ejemplo, todos los días, puede perder la audición de manera permanente. Esto significa que su audición no será tan buena como lo fue alguna vez.

Escuchar mucha música fuerte puede causar el mismo tipo de daño, especialmente si se usan auriculares o audífonos.

"En las familias hay personas que están pidiendo que repitamos o que hablemos más fuerte, eso es un síntoma, aunque no hay una medición de un audiómetro, podemos percibirlo en el momento en que tenemos esas actitudes recurrentes, no acudimos a un otorrinolaringólogo, no tenemos el conocimiento de cómo limpiarnos", sostuvo.

El entrevistado apuntó que son pocas las personas que realmente están consciente que la intensidad del sonido y el tiempo de exposición son mayores de lo recomendado, esto se vuelve perjudicial, pudiendo causar pérdida de audición tanto temporal como permanente. Cabe destacar que los efectos de escuchar música alta son acumulativos y se notan a largo plazo.