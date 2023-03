Claves para terminar una relación con responsabilidad afectiva

Si estás considerando terminar una relación debes saber que estás en todo el derecho de hacerlo y con toda libertad para ello. Pero es importante, ante todo, que llegado el momento, lo asumas con la responsabilidad afectiva que requiere.

Pero, ¿de qué trata esto de la responsabilidad afectiva? Pues, consiste en considerar los pensamientos y emociones de la otra persona. Tomar consciencia de lo que decimos para no afectar de manera perjudicial la relación afectiva y manifestar lo que sentimos desde el respeto, la comunicación y el cuidado mutuo. Es por esto que quiero recomendarte 5 aspectos a tomar en cuenta:

1.- La sinceridad ante todo: de nada sirve buscar pretextos o inventar excusas. Si se acabó el amor o no te sientes a gusto, lo mejor es expresarlo con sinceridad, empatía y la mayor honestidad posible.

2.- No culpabilices: recuerda que una pareja involucra un vínculo mutuo en el que ambos construyen su relación bajo aciertos y desaciertos. Si responsabilizas de forma unilateral a tu pareja, le generas resentimientos, le quitas valía, le creas inseguridades y conflictos.

3.- Ofrece apoyo para gestionar esas emociones: puede que no sea fácil de digerir la separación para la otra persona, así que ofrécele cierta cooperación para que tenga su propio cierre. Eso sí, no quiere decir que debas hacerte cargo de sus emociones, (eso puede generarle confusión) sino más bien ofrecerle un espacio de apoyo emocional moderado para que asimile el cambio y continúe su camino.

4.- Claridad. No dejes espacio para la confusión: si has decidido terminar la relación es porque tienes absoluta seguridad de tu decisión. Deja de frecuentar a esa persona y hazle saber que tu decisión se debe a que no quieres que se preste a una falsa idea de regreso. Evita frases ambiguas, habla con certeza, aunque esto pueda ser doloroso para tu pareja.

5.- Pondera la relación que termina: por un determinado tiempo evita actos que puedan lastimar a esa persona. No expongas a esa persona, evita actitudes inmaduras, revanchistas o retadoras para apelar a su interés. La madurez es clave.