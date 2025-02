¿Qué le pasa a mi cuerpo si hago pesas todos los días?

Si uno de tus propósitos de año nuevo fue ponerte en forma, y no lo has logrado entonces necesitas mejorar tu entrenamiento y no hay mejor forma de hacerlo que con rutina de pesas, esto te ayudará a ganar fuerza, resistencia, perder calorías, fortalecer tus músculos y huesos y más.

En caso de que ya hayas bajado esos kilos de más y ahora solo quieres ganar masa muscular, entonces debes considerar hacer pesas, sin embargo no es una acción sencilla, ya que dependerá de cada individuo, tanto el peso, talla y objetivos personales.

También te puede interesar... Esto significa tener siempre el celular en silencio, según la psicología

Estos son los consejos y beneficios de hacer pesas todos los días

De acuerdo con distintos estudios, uno de los mejores ejercicios es hacer pesas, ya que tiene innumerables beneficios para la salud, desde físicos hasta emocionales como mejorar la salud mental. Por esta razón, aunque sea por unos minutos deberías practicar las pesas todos los días.

Hacer pesas todos los días, o al menos 2 a 3 veces por semana te ayudará a mantenerte saludable, posteriormente podrás aumentar gradualmente la intensidad. Algunos consejos para mejorar este entrenamiento son:

También te puede interesar... ¿Apagas el celular para dormir? Esto dice al respecto la psicología

Tener un entrenador Organizar un calendario de entrenamientos No cargar más peso de lo que realmente puedes aguantar Ir aumentando el peso de manera gradual

En tanto, realizar un entrenamiento gradual de pesas, te dará a algunos beneficios emocionales y físicos que ningún otra rutina te otorga, tales como:

Músculos y huesos fuertes

El levantamiento de pesas crea los estímulos que tus músculos necesitan para crecer y volverse más fuertes, con lo que también puedes aumentar tu longevidad

Mejorar tu salud mental

Uno de los beneficios más importantes es la mejoría a la salud mental, ya que puede reducir los síntomas de la depresión, reduce el estrés y la ansiedad, y mejora la autoestima

También te puede interesar... ¿Cómo elegir los jitomates más frescos? Esto recomienda Profeco

Aumenta la fuerza

Puedes fortalecer tus músculos, y con esto vas a tener una mejor calidad de vida y más facilidad para realizar las tareas cotidianas fuera del entrenamiento.

Pérdida de peso

Levantar pesas es bueno para tu metabolismo y por eso puede ayudar a que puedas quemar más calorías, grasa y a perder peso, aunque también aumenta la masa muscular.

Sin embargo, debes hacerlo con cuidado, ya que en caso de que todo caso tener un entrenamiento de pesas todos los días, podría ser contraproducente.