¡Profeco lo aprueba! Este es el refresco menos dañino del mercado

A nivel mundial, México es uno de los países que más consumen refrescos, y aunque no es secreto para nadie que estas bebidas son azúcares líquidos que su consumo excesivo a la larga puede provocar graves daños a la salud, mucha gente no puede evitar incluirlos en su dieta de vez en cuando.

Una buena dieta balanceada debe estar compuesta principalmente por frutas, verduras y agua natural; sin embargo, las grasas y azúcares presentes en alimentos como dulces, galletas y refrescos son algo que difícilmente se puede evitar.

Por este motivo, muchas grandes marcas de refrescos han intentado ofrecer alternativas en sus productos que reduzcan algunos componentes dañinos, de modo que un consumo moderado no resulta perjudicial en la salud.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en uno de sus estudios más recientes donde buscaba averiguar si los productos cumplían con lo que prometían, arrojó que existe una bebida gasificada, auténticamente sin azúcar.

El laboratorio del organismo analizó rubros como el contenido neto, contenido energético, edulcorantes, conservadores y azúcares, para verificar que la información al consumidor otorgada por el producto era verídica, y concluyó que el refresco Sprite de 355 sabor lima – limón, con su leyenda "sin azúcar" cumple totalmente con esta premisa.

Estudio arrojado por Profeco sobre este producto:

Información al consumidor: Cumple

Contenido neto: Cumple

Cafeína : No contiene

: No contiene Contenido energético: 0 kcal/100 ml

Edulcorantes no calóricos: Mezcla de Aspartame y Acesulfame k (40 mg/ 100 g)

no calóricos: Mezcla de Aspartame y Acesulfame k (40 mg/ 100 g) Conservadores: Benzoato de sodio

No contiene fructosa, glucosa ni sacarosa ( azúcar )

) Azúcares totales: 0 g/100 ml

Por lo tanto, con estos resultados podría considerarse que el refresco en cuestión es "no tan dañino" para su consumo, siempre que sea, por supuesto, moderado, ya que no deja de ser un refresco con edulcorantes no calóricos, razón por la cual la Profeco no recomienda su consumo a niños.