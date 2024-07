Yunes Márquez huyó por lentitud de Fiscalía: Manuel Huerta

El senador electo, Manuel Huerta, criticó la inacción de la Fiscalía General del Estado contra Miguel Ángel Yunes Márquez, quien consideró ha burlado la acción de la justicia en reiteradas ocasiones.

Manuel Huerta expuso que la tibia actuación de la justicia se ha mostrado al no obligarlo a presentarse ante el juez que lo requiere por la comisión de diversos delitos.

Asimismo, reclamó que se le permita no acudir a los citatorios ante el juez de control en Pacho Viejo argumentando que no se encuentra en condiciones de salud adecuadas.

Ahora resulta, dijo el Senador electo, que sí pudo viajar a los Estados Unidos para "atenderse médicamente".

"Que según se fue a atender la columna y aquí dijo que no podía ni pararse frente a una computadora para comparecer virtualmente, y sí pudo agarrar y pelarse y no fue para ir al huesero, nomás está viendo como la libra, para no hacerle caso a la justicia", reprochó.

Manuel Huerta dijo que esto es reflejo de la tardía actuación de la Fiscalía, que ha permitido una y otra vez que se ampare en argumentos increíbles para no acudir ante la autoridad.

El senador electo consideró que si la autoridad responsable hubiese actuado con estricto apego a los procedimientos legales, Yunes Márquez ya hubiese sido presentado ante el juez que le reclama.

Sin embargo, se le ha permitido burlar a la ley y ahora eso le permitió hasta escapar del país.

Lo mismo, dijo, ha ocurrido con la famosa 'Carpeta Azul" y la lenta actuación de la Fiscalía General de la República que lleva años sin proceder contra Yunes Linares, que igualmente anda impune pese a existir en su contra numerosas denuncias por varios delitos.