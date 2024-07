A la One Two Three…

Cuitláhuac García defiende a su fiscal Verónica Hernandez

One.- El todavía gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, salió como tigre en defensa a las críticas que ha recibido su fiscal Verónica Hernández Giadáns, por cómo ha llevado a paso de tortura el caso específicamente de Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado por tres delitos, uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Cuitláhuac García, si piensa que los veracruzanos se están chupando el dedo y que su opinión tiene alguna relevancia y le creen lo que dice cuando defiende con demencia a Verónica Hernandez, ¡no chiquitito! defiendes lo indefendible, los ciudadanos saben perfectamente que si en algo se caracterizó este gobierno fue en darle protección desmedida al ‘Clan Yunes’ y que hasta el sol de hoy, siguen con sus marrullerías para no aplicarle la ley a Chiquiyunes; así como lo han hecho con Miguel Ángel Yunes Linares. Es un secreto a voces que todo fue negociado para que al ‘Clan Yunes’ no fuera tocado en este sexenio, ni con el pétalo de una rosa.

Cuitláhuac García al ser cuestionado sobre el asunto de Yunes por una reportera en su conferencia dijo: ¿Tú piensas que ella (la Fiscal) ha sido pasiva? ¿Cómo ves? Porque en voz del presunto delincuente dice que no, que nosotros estamos muy duros contra él, bueno, nosotros no, la Fiscalía, el Poder Judicial del Estado ha estado en contra de él, pero tu opinión es al revés ¿no? De que no ha sido así, de que ha sido muy pasiva, es lo que me preguntas”.

¡Ay no!, de cuando acá la autoridad se toma la molestia de tomar en cuenta la opinión de un presunto delincuente. Bueno es que este presunto delincuente, no es cualquier personal, la diferencia es que es millonario y a cómo va de lento el asunto, senador.

“El proceso judicial tiene sus momentos, sus formas y tenemos que ser cuidadosos en esos momentos y formas porque recuerden que si no se cuida el debido proceso eso luego resulta ser un argumento de los presuntos delincuentes para solicitar amparos y en mi opinión, pienso que la Fiscalía va cuidando paso a paso el debido proceso, que para algunos es muy rápido, que para algunos es muy lento, pues lamentamos estas dos opiniones, pero es el proceso y se debe dar de esa manera”, dijo Cuitláhuac García. Dirá misa, el Gobernador de este asunto, ya pasaron tres años donde se hicieron ‘pato’ y no hizo nada la Fiscalía para mover la denuncia; Miguelito solo ha recibido protección y ahorita la Fiscal están bailando al son que le toca, esta es la realidad.

Eric Cisneros el ‘Traidor’ molesto que tocaran al Chiquiyunes

Two.- No es un secreto que el gran negociador del gobierno de Cuitláhuac García, fue su exsecretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, quien vociferaba que tenía todo el respaldo del gober para pactar para que recibieran toda la protección y no fueran tocados por la ley Miguel Ángel Yunes Linares y sus dos hijos Miguelito y Fernandito. Por eso pasaron tres años donde la Fiscalía no movió nada de la denuncia de ‘Chiquiyunes.

Los veracruzanos a pesar de las dudas y lo que se dice no se explican porque el Gobernador permitió las andanzas y negociaciones y pactos que traía Eric Cisneros, que se movieron económicamente dentro y fuera de su gobierno, se menciona que Cisneros Burgos, llego un momento que agarró tanto poder que hasta se sentía que él era gobernador ‘manejó todos los hilos de la administración de Cuitláhuac García, por eso se sintió que él merecía lanzarse a la gubernatura de Veracruz, pero perdió en Morena y PRI; aunque aseguran que la Fiscalía la sigue mangoneando Eric Cisneros y según fuentes dentro de la Fiscalía, Verónica Hernández sigue recibiendo ordenes por parte de Eric para que siga el juego de Miguel Ángel Yunes Márquez, de sus enfermedades que no lo dejan presentarse en Pacho Viejo.

Rocío Nahle García gobernadora electa y el senador electo Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tienen toda la razón cuando mencionan que han pasado tres años y la Fiscalía no ha movido ningún dedo para jalar a Miguel Ángel Yunes Linares, para que responda por sus delitos cometidos; para nadie es un secreto que quien tiene todavía metidas las manos en este caso es nada menos que el ‘Gran traidor’ de Eric Cisneros Burgos, quien sigue apretando a su fiscal Verónica Hernández, para que siga la farsa en contra de Miguelito y dejarlo que llegue a la tierra prometida donde se le van a quitar todos sus males en la senaduría.

Tanto está metida la complicidad de protección de la fiscalía y del ‘Gran Traidor’ de Eric Cisneros Burgos, que la denuncia de Miguel Ángel Yunes Márquez, desde antes de la elección debería de haber reventado y no fue así, mejor se hicieron ‘patos’ y aguantaron todo para ver cuál sería el resultado de la gubernatura. El ‘Gran Traidor’ apostaba que con toda la campaña sucia que le hicieron a Nahle García, su gallo José Yunes Zorrilla, ganaría de calle y podrían de esta manera darle carpetazo a los asuntos del ‘Clan Yunes’, quienes dicen le prometieron una gran recompensa por su lealtad y por su sucia traición que hiciera a quien hoy es la gobernadora electa de Veracruz. Pero le falló a Eric Cisneros Burgos y perdieron de manera arrasadora; su traición quedó descubierta desde el primer día de campaña y más que confirmada su infamia y su contubernio con los Yunes; Eric, todavía para que amarrara su ‘Gran Traición’ tuvo la desfachatez de reclamarle a quien presentó la denuncia en contra de Miguelito, el por qué revivió la querella del Chiquiyunes, cuando él la dejó cerrada, empantanada. Después de esto no cabe ninguna duda que Eric Cisneros Burgos pasará al basurero de la historia, eso sí, con sus bolsillos llenos de lo pepenado, como el ‘Gran Traidor’ de la 4T en Veracruz.

Bienvenidos a Coatzacoalcos los 235 policías

Three.- Coatzacoalcos, desde el reinado de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García, la ciudad sufrió un gran abandono y no le dieron la importancia de otorgarle seguridad a la ciudadanía y a las grandes empresas que se asentarían en esta zona. Han pasado casi 20 años y sigue habiendo delitos graves, gobiernos que entran y salen, prometiendo que habrá seguridad y al llegar a la silla se olvidan de combatirlo, a tal punto que hoy se ve el viejo Puerto México, desolado y con el miedo a flor de piel.

Es preciso que con tantas inversiones que el Gobierno Federal ha hecho en esta zona y proyectos nuevos que están aterrizando, se le brinde al ciudadano de a pie y a grandes empresarios la seguridad que se requiere para que sigan detonando los empleos y no caiga la economía de esta ciudad. De que sirve que salgan con sus cifras alegres que Coatzacoalcos ya no se encuentra entre los 50 municipios más inseguros del país, cuando los hechos dicen lo contrario.

No es la primera vez que incendian un negocio, los comerciantes no aguantan más las extorsiones y mucho menos las represalias que reciben por no pagar piso, que bien que el gobierno de Cuitláhuac García, antes de irse volteara a ver a Coatzacoalcos y mandara 235 policías a patrullar y rescatar un poco la paz que necesita esta ciudad, basta que los ciudadanos vivan con miedo y que en un segundo destruyan su patrimonio que con tanto esfuerzo levantaron. La ciudad merece retornar a los tiempos de antes, cuando era un Coatzacoalcos, tranquilo, sin violencia. Bendita sea esta ciudad que a muchos ha visto crecer.

